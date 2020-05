Muere papá de Ben Stiller a los 92 años

"Fue un gran padre y abuelo y el marido más dedicado para Anne durante unos 62 años. Se le echará mucho de menos. Te quiero, Papá", dijo a través de Twitter el conocido actor.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5