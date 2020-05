Cementerios estuvieron vacíos en Gómez Palacio

Durante el 10 de mayo, la celebración a las madres fallecidas fue a la distancia pues debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, los panteones del municipio de Gómez Palacio fueron cerrados.

En esta ocasión y contrario a otros años, los cementerios lucieron vacíos, sin música, sin ramos de flores, sin llantos y sin rezos para recordar a las reinas del hogar que se adelantaron en el camino y que aunque pase el tiempo, serán veneradas por sus hijos e hijas pues el amor hacia ellas rebasa el plano terrenal.

En el panteón particular "Jardines Eternos", se colocó una lona en el acceso principal con la leyenda de "A pesar de la distancia, estamos unidos, mamá" además de que se informó a la población que por recomendación de la Secretaría de Salud, por el momento el cementerio no recibiría visitantes.

En el panteón municipal donde cada año se recibe a cientos de personas que acuden a visitar y a adornar la tumba de las madres difuntas, tampoco se permitió el ingreso de ciudadanos para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Los alrededores lucieron vacíos, sin puestos de flores, de comida, fritangas y aguas frescas para mitigar el calor.

Y aunque este año fue distinto en los cementerios, algunas personas recordaron a las madres fallecidas desde casa y en redes sociales donde se compartieron fotografías con mensajes como "Mamá, este día no podré visitar tu tumba pero tú sabes más que nadie que no hay día que no te recuerde. Sigues estando en mi corazón".

Ayer, se pudo observar a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana realizando rondines por los camposantos de Gómez Palacio, precisamente para vigilar que la ciudadanía cumpliera con las recomendaciones de salud emitidas en estos espacios.

Prevención

Medidas sanitarias. *Previamente, se informó que con motivo de la contingencia y por la celebración del Día de las Madres que cayó en domingo, los panteones de la zona rural y urbana de Gómez Palacio permanecerían cerrados del 9 al 11 de mayo. *El servicio fúnebre sí se presta pero solo con el ingreso de 5 personas.