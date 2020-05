Implementan detección COVID

Como una nueva medida sanitaria, encaminada a reducir la velocidad de contagio en Durango, el gobernador José Rosas Aispuro, anunció el Programa de Detección Oportuna de Coronavirus (PDO-COVID).

El mandatario, en conferencia de prensa virtual, detalló que la clave para reducir la tasa de infección está en identificar a las personas contagiadas que no han sido diagnosticadas, ya que ellas, al no conocer su estatus, son fuente de propagación en el estado, además de que los síntomas tardan en aparecer y los portadores no saben que están enfermos.

Con este nuevo programa, implementado desde ayer, se realizarán llamadas telefónicas a cada hogar de la entidad con el fin de ubicar a personas con síntomas de Coronavirus, explicó Aispuro Torres.

Los hogares de las personas con síntomas, serán localizados para que el personal médico revise quien requiere la realización de la prueba. Utilizando esta medida, se podrán identificar los casos de una manera más rápida y así se podrán salvar más vidas.

Con información inteligente, podemos diseñar estrategias mejorar el uso de la infraestructura hospitalaria, proteger al personal de salud y evitar en los pacientes complicaciones propias de la enfermedad, puntualizó el Gobernador, al exhortar a la población a que se sigan atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El secretario de Salud, Sergio González Romero, invitó a los duranguenses a contestar la llamada, para poder identificar las fuentes de contagio, apoyados de la tecnología y la responsabilidad de la sociedad.

En caso de no tener línea telefónica en el hogar, si presenta síntomas de COVID-19, es necesario que se realice una llamada al 800-822-2200, para la atención adecuada.