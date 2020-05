Andy Dalton, optimista con los Vaqueros

De cara a lo que podría ser una sola campaña como suplente de Dak Prescott con los Vaqueros de Dallas, Andy Dalton considera que esa experiencia podría constituir una especie de medio tiempo en su carrera.

QUIERE SER TITULAR

A sus 32 años, el ex quarterback de los Bengalíes de Cincinnati no espera jugar como la póliza de seguro de Prescott, elegido dos veces al Pro Bowl y quien no se ha perdido ningún partido en sus primeros cuatro años dentro de la liga. Técnicamente, Prescott no está bajo contrato, debido a que no ha firmado el convenio de 31 millones de dólares que le otorga la etiqueta de jugador franquicia. Y simultáneamente, Dalton no cree que sus días como un quarterback titular de la NFL hayan quedado atrás, pese a que los Bengalíes de Cincinnati lo dieron de baja una semana después de que reclutaron a Joe Burrow con la primera selección general del draft 2020.

Es por esto que Dalton considera que esta oportunidad representa la segunda parte de su carrera. El principio del fin para Dalton en Ohio llegó cuando el entrenador de primer año Zac Taylor lo envió a la banca durante tres partidos a la mitad de una temporada que los Bengalíes concluyeron con foja de 2 victorias y 14 derrotas. Esta decisión sorprendió al Dalton y sus compañeros. Dalton, quien llevó a los Bengalíes a cinco apariciones consecutivas en postemporada y se llevó la derrota en sus cuatro compromisos de playoffs antes de que se perdiera su última aparición por una lesión, fue dado de baja cuando le quedaba un año de su extensión de contrato de de seis campañas y 96 millones de dólares.

"Creo que puedo ser titular en la liga y que tengo mucho que ofrecer", dijo Dalton el pasado miércoles, dos días después de que Dallas contrató al quarterback elegido tres veces al Pro Bowl, por un año y tres millones de dólares garantizados. El valor del convenio podría ser de hasta 7 millones.

Nueva Orléans ofrece el mejor ejemplo de por qué Dalton cree que aún tiene oportunidad de ser titular después de un año como suplente. Teddy Bridgewater fue sustituto de Drew Brees dos años con los Santos antes de firmar un contrato de tres años y 63 millones de dólares con Carolina en el actual receso. Brees, entretanto, tiene 41 años y se alista para su décimo quinta temporada como titular con Nueva Orléans.

Aunque reconoce que no será titular a menos que Prescott se lesione, Dalton no tendrá que encontrar nueva casa, pues ya tiene una en Dallas.