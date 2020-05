Exhorta a fortalecer unidad del partido

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, conminó a la fracción de regidores y regidoras del tricolor en Gómez Palacio a preservar la unidad y a que haya un acuerdo interno para que la votación y el posicionamiento del partido en el cabildo sea único y no sea de facciones, intereses y/o de grupos. "A todos por igual les hemos pedido disciplina, cohesión y ánimo de oposición", sostuvo.

El líder de los priistas en la entidad reconoció que hay divisionismo entre los ediles y que no se ha podido lograr la unidad pues dos de los regidores (Francisco Bardán Ruelas y María Aideé Liliana Román Vázquez) fueron funcionarios de la administración municipal pasada y responden al interés de defender lo que fue ese gobierno priista, mientras que el resto de los regidores (Anavel Fernández Martínez, Estrella Morón García y Juan Moreno Espinoza) tienen un punto de vista "a veces distinto".

Benítez Ojeda se reunió ayer en Gómez Palacio con la fracción de regidores del PRI y acordaron buscar fortalecer al Comité Directivo Municipal, además de que también se platicará con actores y personajes de la región como Leticia Herrera Ale, Rocío y Ricardo Rebollo para comenzar a auscultar quiénes pudieran eventualmente ser candidatas y candidatos en el proceso electoral de 2021.

"A los regidores les hemos dicho el día de hoy que es un nuevo intento del Comité Nacional y del Comité Estatal por convocarlos a la cohesión y a la unidad y que también estamos en libertad todos de manifestar si alguno no está de acuerdo con lo que el partido les pide y con lo que debe ser la convicción partidaria frente a un gobierno que no es de nuestro partido y que está haciendo muy mal las cosas, que no está dando resultados y que nosotros hemos señalado tanto en el municipio con Morena como en el estado con el PAN-PRD.

Y que si no están a la altura también no lo hagan saber, porque el partido no puede ser rehén de ningún interés personal, ni de los dos que votan de una manera (en el Cabildo) ni de los tres que votan de manera distinto, el PRI es único".

Aseguró que los ediles se comprometieron a buscar una conciliación "y vamos a intentarlo, no sabemos si lo logremos, vamos a intentarlo, pero lo que sí queda claro es que también quien no quiera estar en este partido bajo las reglas, la disciplina y el orden que debe haber en todo partido, también está en su derecho de hacérnoslo saber".

Indicó que al partido lo que le importa es la militancia y la convicción de ser oposición "no el estar entregados al PAN ni a Morena, porque el tiempo lo dirá y el tiempo va a reconocer que somos mejores los priistas para gobernar que los que hoy están en el municipio y en Gobierno del Estado".

Dijo que le pidió a Sergio Uribe, secretario general adjunto del Comité Estatal, darle seguimiento al tema a fin de que los regidores puedan lograr los mínimos acuerdos.

Afirmó que en la política "no todos somos amigos y en un partido tan heterogéneo como el PRI no todos pensamos igual, pero todos tenemos que anteponer el interés superior del partido sobre el interés personal o de grupo o de alguna familia o de alguna corriente dentro del partido".

Por otro lado, ayer se oficializaron los nombramientos provisionales de Manuela Lerma Hernández en su calidad de presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI y de José Jesús Cisneros Robledo como secretario general. El movimiento se dio por prelación y de acuerdo a los estatutos y reglamentos del partido político, esto tras el fallecimiento de Hiram Morales Sánchez.