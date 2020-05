Se duplican en Coahuila las multas por infringir decreto del COVID-19

La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana en Saltillo informó que de las mil 500 amonestaciones que se efectuaron desde la aplicación del decreto para la prevención del COVID-19, el número de personas sancionadas en la región sur de Coahuila aumentó en más del doble, de las cuales, aún no ha habido reincidencias que generen una multa.

La cifra dada a conocer a inicios de esta semana incrementó a más de 3 mil 800.

De acuerdo al comisionado, Federico Montañés, se está llevando a cabo un registro de las personas que han desacatado el decreto para en caso de reincidir, se imponga una multa.

Explicó que la primera multa va desde ochocientos pesos hasta 17 mil en la primera reincidencia, misma que si continúan con éstas, el monto va subiendo.

Expuso que por no portar el cubrebocas hasta el momento no ha habido multas, no obstante, por realizar reuniones masivas, se han iniciado 15 procedimientos que podrían acabar en multas de hasta 48 mil.

En este último concepto, Protección Civil realiza los procedimientos administrativos.