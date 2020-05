'Guerrero no es un Estado fallido'

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, calificó como un exceso y un desacierto el que la organización International Crisis Group haya calificado a su entidad como el epicentro del crimen organizado en nuestro país; aseguró que en la misma hay gobernabilidad y rechazó que sea un estado fallido.

"Es un exceso situar a Guerrero como el epicentro de la acción delictiva en el país. Guerrero ha ido a la baja en homicidios, en robo de vehículos, en secuestro, es un estado que salió del escándalo delincuencial, sin que el problema esté resuelto. Está fundado en que todavía en el año 2016 fuimos primer lugar en homicidios y hoy estamos en décimo lugar, no con datos míos, sino con los datos del Sistema Nacional de Seguridad. Guerrero es un estado que tiene gobernabilidad", aseguró Héctor Astudillo.

El martes se publicó un informe de la organización International Crisis Group en la que, además de decir que Guerrero es el epicentro de la delincuencia, también detalla que las perspectivas para reducir inmediatamente la violencia no son alentadoras y agrega que ese estado es el mayor desafío para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Héctor Astudillo, dijo que Guerrero es un ejemplo de disminución de la violencia, y aseguró que tanto esta problemática como la delincuencia se encuentran en todo el país y no son exclusivas de su entidad. Un elemento en su defensa, afirma, "es que ya no estamos en el sótano de la alarma delincuencial".

Aseguró que hay estados en el Bajío y en otras zonas del país que tienen números más alarmantes que Guerrero.

"Hay datos bien interesantes que pueden demostrar que Guerrero no debería ser el único ejemplo que plantean en ese trabajo. Yo creo que hay estados, que yo no los voy a decir, porque me parecería imprudente, pero hay estados en el Bajío, es lo que puedo decir, y en otras partes del país, que tienen números más alarmantes que Guerrero, por eso insisto", explicó.

El mandatario estatal aceptó que Guerrero es un asunto de seguridad nacional y se le debe prestar atención por muchos factores.

Astudillo reconoció que sí hay distintos grupos criminales que operan en su entidad, pero algunos solamente son pandillas y se autodenominan como grupos.

El mandatario de extracción priista también refutó que en el informe se describa que 80% de los integrantes de las corporaciones policiacas tienen vínculos con el crimen organizado, "eso también me parece que es un exceso, que también yo no comparto, la policía estatal es muy entrona, muy luchona, muy sacrificada y que tiene todo mi reconocimiento, sin que tenga yo que meter las manos al fuego por alguien en especial".

Aseguró que Guerrero es un estado con problemas y rezagos, con una historia de rebeldía, "pero no es un estado fallido, hoy deben ver a Guerrero cómo está, y que vean cómo estaba hace cuatro o cinco años. Es un estado en reposicionamiento en muchos aspectos, esperamos salir bien de la pandemia, aunque el problema de salud se nos convirtió en un daño económico".

Dijo que la afectación que está provocando la pandemia es colectivo para el país, y no sólo para Guerrero, y pronosticó que la emergencia de salud se va a controlar en dos o tres meses.

"Lo que sí no puedo pronosticar en dos o tres meses es el tema económico, el mayor daño, aparte de las vidas que se pierdan, va a ser el daño económico ¿Cuánto nos vamos a tardar? Es una respuesta que les voy a quedar a deber".