Por escasez de cerveza, prevén cierre de expendios

Debido a la escasez de la cerveza y a que desde hace un mes la agencia proveedora les dejó de surtir el producto, la asociación de Comerciantes con Venta de Cervezas, Vinos y Licores de Lerdo prevé esta semana el cierre total de los expendios afiliados a esta organización.

El presidente de esta agrupación, Gerardo Antúnez Ceniceros, dijo que son 128 agremiados, de los cuales 40 son expendios, 60 minisúper, que también manejan venta de alcohol, y el resto son bares y cantinas.

El líder de los comerciantes dijo que en los últimos días y debido a que las empresas cerveceras dejaron de producir y distribuir el producto en el país, derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se han detectado negocios que elevaron el costo de la cerveza. "Porque al final de cuentas quienes tuvieron la oportunidad y tenían liquidez para surtir sus almacenes pues aprovecharon e incrementaron los costos", señaló.

Citó como ejemplo que en varios establecimientos de Ciudad Jardín la cerveza (caguama) familiar se está ofertando hasta en los 40 pesos cuando anteriormente se vendía entre los 27 y 28 pesos.

La cerveza (caguama) Mega anteriormente se vendía entre los 30 y 32 pesos y, según Antúnez Ceniceros, actualmente hay quienes la ofertan entre los 45 y 60 pesos.

"Yo exhorté a los compañeros del gremio a que entendamos que aunque no es un producto de primera necesidad, se debe vender a un margen considerable y ser conscientes con nuestros consumidores", apuntó.

Antúnez comentó que ante la difícil situación económica por la que atraviesan y el cierre de los negocios dedicados a la venta de cerveza, harán una solicitud de apoyo al Ayuntamiento de Lerdo. "Esta semana probablemente tengamos que cerrar, al no haber cerveza desgraciadamente lo que es la fritura no deja para pagar la renta. Vamos a ver si están trabajando en presidencia para gestionar un apoyo y platicar para ver en qué se nos pudiera ayudar, aunque si trabajando no nos atienden, a ver si ahora sí nos quieren escuchar", finalizó.