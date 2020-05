Descarta titular de Profeco haber contagiado coronavirus a AMLO

El titular de la Procuraduría General del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, descartó que haya tenido contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el periodo en el que contrajo COVID-19; indicó que hay 16 personas que están en revisión, pero son su familia y equipo de trabajo.

Aseguró que no ha estado a más de un metro y medio del presidente, ni se han estrechado o abrazado en el último mes, por lo que descartó que pueda haberlo contagiado.

En entrevista para Notimex, el funcionario federal comentó que de las 16 personas que están en cuarentena, tres son parte de su familia, su esposa y sus dos hijas, así como una pareja de amigos y su empleada domestica.

Mencionó que mañana martes se harán las pruebas, pero en un laboratorio privado. Agregó que pagó y pagará el costo de sus pruebas, pues prefiere que otros usuarios puedan hacer uso de ellas.

“Todos ellos se estarán haciendo la prueba aquí en León (Guanajuato) el día de mañana para ver si no fueron contagiados, y espero que no, los resultados los tendremos a finales de la semana. Yo pague mi prueba y pagaré las pruebas de mis dependientes económicos porque el sector privado las tiene muy limitadas; yo no se las quiero quitar a otras personas que pudieran tener necesidad", expuso.

Sheffield Padilla indicó que diez de sus colaboradores en la Ciudad de México, también se someterán a las pruebas de detección de COVID-19.

“Un servidor se siente bien, un poquito cansado y ocasionalmente toso, pero muy ocasionalmente. No es como cuando está uno enfermo de tos, pero cada caso es diferente. De hecho la manifestación que tuve la semana pasada que no la vinculé para nada con el coronavirus, fue un problema estomacal muy fuerte el martes y miércoles”, detalló.

El titular de la Profeco refirió que luego de que le confirmaron el coronavirus el sábado pasado, investigó más afondo y en algunos casos se manifiesta como si fuera un rotavirus.

“Lo que sí es que yo me había programado mi revisión general y para cuando empece a sentir mal ya me había hecho el chequeo general y nada más estaba esperando los resultados de las distintas pruebas que me hicieron y la del coronavirus me la hice por no dejar, dije 'ya de unas vez háganme la del coronavirus', pero no porque me sintiera mal”, recordó.