Nicolas Cage interpretará a Joe Exotic de Tiger King en TV

Nicolas Cage debutará en la televisión dando vida en una serie a Joe Exotic, el excéntrico protagonista del fenómeno documental de Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness.

El medio especializado Variety aseguró este lunes que esta serie de ficción de ocho episodios contará con la producción de CBS Television Studios e Imagine Television.

Inspirado en "Tiger King", este proyecto se basará en el artículo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" que publicó Leif Reigstad en la revista Texas Monthly.

"Tiger King" se ha convertido en el éxito más inesperado de Netflix en lo que va de año.

Aunque la idea inicial de los directores Eric Goode y Rebecca Chaiklin era retratar el mundo de los zoos privados de grandes felinos en EUA, "Tiger King" acabó enganchando al público no tanto por sus tigres o leones sino por los excéntricos y polémicos personajes humanos que aparecían en esta sórdida serie documental.

Según las proyecciones de Netflix, 64 millones de cuentas de la plataforma digital han visto en sus primeras cuatro semanas este documental que, además, ha causado sensación en las redes sociales.

Cabe resaltar que para que Netflix contabilice un visionado basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos.

Esta nueva serie girará en torno a cómo Joe Schreibvogel se convirtió en Joe Exotic.

Y para ello contará con un actor como Nicolas Cage, también muy conocido por sus peculiaridades y rarezas.

Ganador del Oscar al mejor actor por Leaving Las Vegas (1995) y nominado a la misma estatuilla por Adaptation. (2002), Cage ha destacado en los últimos años por aparecer en películas de lo más extravagantes y por dar titulares de prensa muy llamativos.

Por ejemplo, en agosto de 2019 aseguró a The New York Times que durante años se dedicó a la búsqueda del Santo Grial.

Esta serie sobre Joe Exotic no es el único proyecto televisivo en marcha que está inspirado en "Tiger King", ya que Kate McKinnon, muy conocida por el programa de comedia Saturday Night Live, interpretará en otra serie a Carole Baskin.

E incluso Rob Lowe aseguró en Instagram a principios de abril que estaba trabajando con Ryan Murphy en un proyecto sobre "Tiger King", aunque de esta idea no se ha sabido nada más por el momento y es posible que todo se quede solo en una broma de Internet.