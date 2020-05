Plutarco Haza desea recibir una oferta de trabajo en el cine mexicano

El actor mexicano Plutarco Haza, quien se ha desempeñado en los últimos años dentro del formato de serie, asegura que tiene deseos de volver al cine mexicano, con los grandes directores del país que tienen un trabajo trascendente en la industria actualmente.

“Justo en este año cuando todo se volvió incierto, mi carrera estaba tomando un giro hacia el cine de Estados Unidos, acabo de terminar de filmar dos películas en inglés, una rodada en México y otra en Los Ángeles”, detalló para Notimex.

Haza ha incursionado en distintas ficciones para la televisión mexicana, como los melodramas Mirada de mujer y Romántica obsesión, también en las series Las Aparicio, Silvia Pinal, frente a ti y El señor de los cielos; sin embargo, confiesa que en la cuarentena reflexionó sobre su regreso a los largometrajes nacionales.

“En México mis últimas películas las hice con Arturo Ripstein, como Mi mejor regalo, en 2013; sí me gustaría retomarlo, sobre todo con los nuevos grandes directores con los que no he tenido la oportunidad de trabajar, ojalá pronto haya una oferta”, expresó.

Luego de terminar la séptima temporada del El señor de los cielos, con el personaje de "Dalvio 'El Ingeniero' Navarrete", el sonorense de 47 años estrena la serie R, estelarizada por Mauricio Ochmann, en donde da vida a "Eugenio Peralta", un traficante de joyas.

“Lo que me atrajo mucho de esta historia es la acción con toques de comedia pues el mundo 'godín' y la mafia se unen, por lo tanto crean situaciones cómicas”, revela.

R se estrenó el 27 de abril en televisión de paga y el 8 de mayo próximo estará disponible en la plataforma Claro Video; también actúa Marco de la O (El Chapo), Paulina Dávila, Andrés Almeida y Jesús Zavala (Club de Cuervos).