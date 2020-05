Michael Jordan no pretendía firmar con tenis Nike

Si hay un capítulo que los accionistas y directivos de Adidas no querrán volver a ver de la serie "The Last Dance" son los que se transmitieron ayer domingo en la noche en Estados Unidos.

En una mirada al inicio de la carrera de Michael Jordan en la NBA, se le preguntó si existía una marca de zapatillas con la que él hubiera querido firmar. Durante el episodio 5, Jordan reveló que no sólo no tenía la intención de firmar con Nike, sino que ni siquiera quería visitar el campus para un lanzamiento. Su agente, David Falk, tuvo que llamar a sus padres para convencerlo de visitar la compañía de ropa. "Ni siquiera pude hacer que se sube al avión", declaró Falk. Jordan añadió que accedió a ir cuando su madre lo convenció de hacer la visita a la instalaciones de la marca. Cuando Nike le ofreció a Jordan 250 mil dólares para su primer contrato de aprobación, la historia cambió. Si Jordan lo hubiera hecho a su manera y Adidas estuviera mejor preparado, el mundo de las marcas deportivas habría visto un cambio diferente. "¿Tienes una compañía de zapatos con la que querías ir?", se le preguntó a Jordan.?"Era Adidas", respondió. Converse tampoco jugó bien sus cartas, según Jordan. Larry Bird, Magic Johnson y Julius Erving firmaron acuerdos cuando Jordan estaba disponible. Y no estaban listos para convertirlo en la prioridad. "Converse tenía grandes jugadores", dijo Jordan. "Me dijeron: 'No podemos imaginar que te pongan delante de ellos'. Está bien, bien."