Aislinn separó a su padre de Alessandra

La cantante Alessandra Rosaldo, reveló en un video que subió a internet, que en algún punto dejó a su actual pareja, el comediante Eugenio Derbez, por culpa de su hija, la actriz Aislinn Derbez.

Alessandra y Aislinn charlaron en videollamada durante un clip para el canal de YouTube de la intérprete de Amor de papel: "Aislinn ha sido mi confidente, mi paño de lágrimas, mi compañera y mi juez en algunas ocasiones, en algunas otras también mi dolor de cabeza, pero, sobre todo, mi amiga", confesó Rosaldo para comenzar.

"Porque, aunque es casi 15 años más joven que yo, también en muchas ocasiones es mucho más grande que yo y ha sido pieza clave en mi historia de amor con Eugenio, puedo decir que fue nuestro cupido en algún momento", admitió.

Pese a la buena relación que llevan, las famosas develaron que no siempre ha sido así, pues en una ocasión, Alessandra se fue de la casa de Eugenio por culpa de la artista de 33 años: "Vivíamos él y yo solos, de repente un día regresó Ais, obvio", recordó la esposa de Derbez.

"Por alguna razón, no tenía conciencia de que un día ibas a regresar, siento que fue una etapa en la que ninguno de los tres supimos manejar la situación, cosa que nos llevó a una especie de crisis y que llevó después a que me saliera de la casa, y eventualmente, separándome de tu papá", añadió.

"Yo decía: 'es lo mismo de siempre, nada más cambió la madrastra', además, yo medio manipulaba a mi papá para que me dejara hacer lo que yo quería", aceptó la hija de Eugenio. "Lo que sí es que yo era muy noviera, entonces siempre estaba en una relación a largo plazo, traje al novio 'gringo' y entonces se quedaba en la casa cuando regresé de Nueva York", respondió Aislinn.

"Y después terminé con el novio y llevaba a todos mis amigos a la casa, nunca le preguntaba ni le pedía permiso a Ale", continuó , además, admitió que su padre le solapaba todo, pues nunca fue una hija problema, según explica.

"Cuando me fui, fue muy complicado porque por un lado, sí era la mujer pero no era la esposa, era la novia, entonces era la señora de la casa, pero tú también eras la señora de la casa y Eugenio me daba mi lugar un ratito, pero luego era Ais y tenía pánico de que te fueras de tu casa y con tal de que te quedaras era 'lo que quiera Ais'", expresó Rosaldo.

Hasta que un día llegó a mi vida una terapeuta y me empezó a ayudar a mí a acomodarme y darme cuenta de qué estaba haciendo mal y las cosas empezaron a cambiar, me salí de la casa y fue raro porque seguí la relación, pero a partir de esa separación, empezó a moverse todo y tú fuiste la pieza clave para que tu papá y yo regresáramos y nos casáramos", agregó.

Finalmente, Aislinn contó que a ella también le ayudó ir a terapia para enmendar su error.