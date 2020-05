en momentos complicados'

No hay plazo que no se cumpla, y eso lo comprobó la cantante lagunera Wendolee Ayala, quien el pasado 24 de abril lanzó su álbum Del otro lado.

"Al fin pudimos lanzar este disco, el cual tuve guardado por muchos años, y nos costó mucho trabajo sacarlo, aproximadamente unos ocho años, por el calibre de autores que tenemos, como Juan Gabriel, Sergio Andrade y cover muy padres, para mi representa el mejor disco de mi carrera, estoy muy contenta de presentarlo.

Además detrás de este material hay un gran equipo como el fotógrafo mexicano Adolfo Pérez Butrón, el diseño de maquillaje fue de Javier de la Rosa, el productor musical fue Rafael Esparza-Ruiz, quien ha trabajado con grandes como Ricky Martin y Chayanne, y el director ejecutivo fue Ramón Delgado, que estuvo muchos años en la programación de Azteca México, y todos me ayudaron a sacar lo mejor artísticamente", relató vía telefónica para nuestros lectores.

El material de la cantante torreonense, lanzado bajo el sello de Sony Latin Music y que ya esta disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con 10 temas, entre ellos Sr. Oficial escrita por la misma Wendolee y Rafael Esparza-Ruiz que toca el tema de inmigración, Muevo muevo y Solo menea, este último el primer sencillo a promocionar.

"Quisimos hacer una variedad de ritmos de regional mexicano, y dentro de este disco predomina la cumbia, lo traigo en las venas como buena lagunera, pero también traemos banda y una fusión de cumbia norteña con reguetón, que es precisamente el primer temas que lanzamos, y nos gustó mucho porque habla de ponerte a bailar, menear el espíritu y el alma cuando se está en situaciones muy difíciles como lo que estamos pasando ahora y pareció que quedó mandada hacer en el momento justo".

Para Wendolee su nuevo material discográfico es un "respiro" para que las personas olviden por un momento lo que se vive mundialmente por la pandemia del COVID-19.

"Definitivamente nosotros los artistas tenemos una gran responsabilidad, es también un momento complicado porque nosotros nos mantenemos de los eventos públicos y nos pegó como a todos, pero tenemos una responsabilidad con la gente de seguir haciendo entretenimiento, de seguir haciendo música porque somos una gran parte de la alegría de la gente, entonces tenemos una responsabilidad enorme de ser un respiro en momentos complicados", relató.

El año pasado la lagunera debutó en el séptimo arte con la cinta Polvo, la ópera prima del actor José María Yazpek como director, y aunque por el momento solo se enfoca en la promoción de su disco y su faceta de mamá, no descarta volver a la actuación. "Seguimos haciendo casting para películas y otros proyectos, pues estoy muy contenta de haber hecho mi primera película con 'Chema' y de poder ver la capacidad que tiene nuestro cine".

Lo que tampoco descartó fue visitar otra vez Torreón, pues radica desde hace años en Estados Unidos, y aunque dijo que estuvo en diciembre en su tierra siempre se queda con ganas de volver.

"Fui de incógnita, ahora para Navidad, para que mi papá pudiera conocer al bebé, vi a mi familia, comí muchas gorditas, ya me hacía falta caminar por mi tierra, fui a conocer la Plaza Mayor, porque no la conocía, anduve caminando con mi marido y mi bebé, pues me hacía falta respirar mi aire lagunero, siempre hace falta recordar de donde viene uno".

Para concluir, Wendolee Ayala aseguró que con 18 años de carrera sigue trabajando como el primer día

y como buena lagunera es muy perseverante, "y lo logramos porque lo logramos", y espera lograr que sus paisanos y el público en general pasen un buen rato con su nuevo disco.