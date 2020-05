Aprueban 2 mil 121 créditos para empresas agropecuarias

De los 115 mil 104 créditos a la palabra que ha otorgado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2 mil 121 han sido aprobados a pequeñas empresas del sector agropecuario, informó el director general Zoé Robledo.

A la fecha, ya han sido pagados los primeros 217 créditos a empresas del campo que pertenecen a municipios rurales y que cuentan, en su mayoría, con uno o hasta 10 empleados.

Sin embargo, en las entidades que cuentan con altos niveles de población rural como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, se han otorgado 9 mil 145, siendo éstos el 8% del total los créditos aceptados.

Cabe recordar que el monto de los préstamos solidarios que está asignando el Instituto es por un monto de 25 mil pesos, con tasa de interés preferencial y que los beneficiarios empezarán a pagar hasta el tercer mes después de haber recibido el depósito.

También durante la conferencia diaria el funcionario federal aprovechó para reconocer al sector de la construcción, pues se conmemora el día de la Santa Cruz, que celebran los más de 1.6 millones de trabajadores que laboran en la industria.

Agregó que el 80% de las empresas dedicadas al ramo de la construcción son micronegocios, por lo cual los invitó a beneficiarse de un crédito a la palabra, inscribiéndose a través del portal del IMSS.

Por su parte la titular de Economía, Graciela Márquez Colín, indicó que desde que inició el programa de créditos a la palabra, destinados a microempresarios con uno a 10 empleados “no todos los propietarios de los negocios a los que se les llama han aceptado el crédito”.

La funcionaria indicó que la meta es entregar un millón de créditos, por lo cual han utilizado la base de datos del censo de Bienestar, levantado por los “Servidores de Nación”.

La estrategia para dispersar ese millón de créditos, consistió en hablarles vía telefónica a los propietarios de pequeños negocios y se les hizo una breve entrevista.

Sin embargo, la secretaria señaló que unos rechazaron los créditos porque ya no cuentan con el negocio, otros no lo aceptan porque son micronegocios con actividades esenciales que no se han visto afectados por la contingencia a causa del Covid-19 y otros simplemente no aceptan el crédito porque no quieren tener un compromiso económico.

A la fecha, Márquez Colín, dijo que 830 mil 929 créditos ya han sido otorgados, mismos que serán transferidos a la Tesorería de la Federación, los que estarán disponibles en la sucursales bancarias de tres instituciones financieras con las cuales Economía tiene convenio.

La secretaria detalló que en su mayoría de los créditos otorgados han sido destinados en un 62% al sector comercial, el 19% a talleres y fábricas y otro 19% al ramo de servicios.

Los beneficiarios serán informados sobre la sucursal donde serán atendidos, así como el horario en el que podrán asistir, con el propósito de evitar concentraciones en la sucursales bancarias ante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Rocío Mejía Flores, coordinadora del Programa Tandas de Bienestar, informó en la conferencia vespertina sobre créditos solidarios que se han entregado 67 mil Tandas de primera vez, por un monto de 6 mil pesos a beneficiarios de entre 30 a 67 años de edad, donde el 72% son mujeres.

Este programa opera en zonas de alta y muy alta marginalidad, donde los pequeños negocios deben tener cuando menos seis meses operando. Las Tandas, también integran a los más de 5 mil jóvenes del Programa Construyendo el Futuro, quienes deben haber recibido capacitación para emprender un micronegocio.

Mejía Flores, indicó que al corte hay 72 mil microcréditos por ser entregados, los cuales cuentan con recursos de 432 millones de pesos que están en vías de dispersión a partir de la semana que entra.

Cabe mencionar, que este programa no se queda en la entrega de 6 mil pesos, pues una vez que se cubre se entrega otro crédito de 10 mil, posteriormente uno 15 mil y una vez éste cubierto se entregan 20 mil.

Esto implica que los beneficiarios se vayan capacitando y lo importante de este programa no es sobre endeudar los beneficiarios, por ello se aplica la gradualidad.

En tanto, el crédito a la palabra es un solo apoyo de 25 mil pesos y su naturaleza es aliviar los estragos en materia económica a causa de la pandemia por Covid-19 y las Tandas son paulatinas con el fin de hacer prosperar los pequeños negocios.