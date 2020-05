Locatarios del Mercado Juárez piden renuncia de su líder

Un grupo de locatarios del Mercado Juárez denunció la falta de transparencia que existe por parte de su secretario general, Carlos Llanas, ya que manifiestan que no ha presentado informes financieros, además de que se cuenta con diversos adeudos por parte del mercado a instancias federales y municipales. Por estas razones, piden la renuncia de su líder.

Los locatarios señalaron que desde que Llanas ingresó, en agosto de 2018, únicamente ha presentado un estado financiero, el cual no fue claro. Reconocen que dejaron pasar mucho tiempo y ante la contingencia de salud que se vive y la incertidumbre que tienen en cuanto al pago de las cuotas del Seguro Social, las tarjetas de Plazas y Mercados, entre otras contribuciones que deben hacerse, fue que se acercaron al secretario general. Señalan que Llanas les respondió que no había nada que informar.

"Nuestro secretario general ha caído en irregularidades, como no citar a juntas ordinarias durante mucho tiempo. Además, la semana pasada le solicitamos que nos diera una asamblea para que nos diera información de lo que se administra en el mercado y nos dijo que ahorita con la pandemia no se podía realizar una junta, a lo cual le dijimos que la información nos la diera por escrito y respondió con una negativa, lo cual desde antes de esta pandemia igual nos ha respondido. Nos dice que no hay nada que informar y así se la ha llevado", indicó Juan de Luna, uno de los locatarios del mercado.

Otro locatario, Jesús Guerrero, dijo que Carlos Llanas les comentó que si juntaban el 50 por ciento, más uno, de firmas de locatarios, les iba a entregar el informe. Señalan que hasta el momento han firmado 60 locatarios, quienes expresaron que no les parece el proceder del secretario y lo quieren fuera de la administración pese a que solamente le quedan cuatro meses para concluir su periodo.

También comentaron que el secretario general expulsó a una de las agremiadas por el simple hecho de haberle pedido información sobre el proceder de la administración.

"Expulsó a una de nuestras compañeras por decisión propia, sin tomar en cuenta la opinión de nadie en una asamblea. Además, también vemos que hay recursos mal empleados, se están haciendo labores que no son prioritarias y descuidando las que sí son", externaron.

Finalmente, señalaron que se envió un documento al alcalde Jorge Zermeño, pidiendo una audiencia con él, "primero que nada para que nos ayude a resolver la situación con el secretario, que si bien somos autónomos, el mercado le pertenece al Municipio. Otro punto es porque necesitamos de ayuda, las ventas se han caído bastante con esta pandemia y requerimos de ayuda", externaron.