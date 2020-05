'Aquí todos batallamos con el agua', protestan

La falta de agua para los miles de vecinos de la colonia Jardines Universidad ya es desesperante, pues hay que esperar a la noche a que caiga un poco al tinaco y se termina rápido por las necesidades domésticas. Solicitan al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) que se atienda su problemática con la rapidez posible, toda vez que ya inició el calor y la demanda del líquido es mayor.

Jardines Universidad se ubica en el extremo oriente de la ciudad, a un costado de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), de hecho colinda ya con el municipio de Matamoros.

Ante la queja de algunos vecinos, El Siglo de Torreón realizó un recorrido por aquel populoso sector habitacional y se constató la falta de agua.

Rosalba Méndez, una de las vecinas, dice que la semana anterior no salía nada en la llave. El tinaco lo tienen en la azotea y ni en la noche alcanza a subir el agua, ya que ella, como muchas otras, no tiene hidroneumático para poder subir el agua hacia el tinaco, de tal manera que es en horas de la noche que esperan llegue el agua a las tomas, para almacenar como puedan y lo que puedan.

"Nosotros ya nos bañamos a botesazos, pues el agua no sube a la regadera, a veces tenemos que comprar agua purificada en garrafones, no para tomar, sino para hacer las tareas de la casa, pero hay veces que ni en el local donde venden los garrafones tienen agua", asegura la quejosa.

Añade que para poder dormir utilizan el aire lavado, pero como no sube el agua, pues hay que estarle echando con una tina de la que almacenaron, pero dura poco en el aparato y esa situación es un tanto desesperante.

En otro sector de la misma colonia, una vecina tenía una pequeña bomba, de medio caballo de fuerza, conectada a la red general de agua potable, lo que está prohibido, pero dice que es la única manera en que pueden tener un poco de agua para llenar el tinaco.

La mujer le abrió a la llave de la toma que tiene afuera de su vivienda y no salía ni gota de agua. "Por eso le tenemos que hacer así, pues la verdad aquí todos batallamos por el agua", comenta la mujer.

Esa colonia tiene cientos de casas y todos con el problema, aunque unos más que otros, ya que en la parte trasera de la colonia (hacia el sur), no alcanza a salir nada.

Desesperación

