Los primeros comercios que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19 son los dedicados a los eventos sociales, quienes a pesar de la crisis han tratado de sostener los pagos de sus empleados.

Tal es el caso del señor Alejandro Fernández López, quien se dedica a la decoración, renta y producción de mobiliario. Menciona que desde marzo hasta la fecha ha continuado pagando los sueldos de sus 16 empleados, pero no sabe si podrá seguir haciéndolo.

Sostiene que si bien se dice que en junio podría levantarse la cuarentena, sabe que el regreso de su negocio no será inmediato, por lo que señala que es necesario el apoyo de los gobiernos.

"Si bien el Gobierno está apoyando en lo que se puede, sentimos que están abarcando mucho en cuanto a las ayudas que están brindando. Nosotros que nos dedicamos a unir gente seremos de los últimos que nos vamos a poder restablecer. Aunque está ese crédito federal de 25 mil pesos, el cual aún no he tomado, no es mucho el recurso, por lo que de lo que hemos podido subsistir y pagar los sueldos de nuestros trabajadores es de los ahorros de la empresa, los cuales también se terminan, por lo que no sé hasta cuándo pueda yo seguirles dando su nómina a ellos. Tenemos casi dos meses sin ingresos", puntualizó.

Ante lo anterior, pidió a los tres niveles de gobierno que piensen en este rubro, "yo sí les pediría que nos apoyen con cualquier tipo de ayuda, despensas, efectivo, lo que sea, porque si bien el Municipio está dando despensas, sí estamos conscientes que es para las colonias vulnerables, sin embargo, nosotros también requerimos de ese apoyo, nuestra gente también necesita de ayuda, porque no estamos ahorita teniendo ingresos y no sabemos hasta cuándo reiniciaremos. Sabemos que no será de golpe, todo será muy pausado, pero aún se desconoce cómo serán los protocolos de reactivación de eventos sociales", ostentó.

Externó que están a la espera de que los eventos en casa puedan reactivarse, al menos en junio, para poder sobrevivir, "estamos esperando que al menos ya se puedan realizar reuniones de más de 10 personas y hasta 20 personas, y de alguna manera podamos tener algunos ingresos. Por ahora, lo que estoy haciendo es levantar la mano para pedir apoyo para mi gente, porque las cuentas corren, porque de muchos dependen sus familias, y sí sabemos que el Gobierno está priorizando las ayudas, pero también necesitamos que a nosotros igual nos volteen a ver", concluyó.

Piden apoyo

