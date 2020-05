No podemos parar a los choferes: taxistas

Taxistas de La Laguna de Durango se resisten a disminuir el número de unidades que circulan por la región debido a que durante esta cuarentena por el COVID-19 atraviesan por una situación económica difícil, considerando que no han obtenido ningún apoyo por parte de las autoridades y que tienen que llevar el sustento a sus familias, aseguraron.

Fernando Vázquez, secretario general del sindicato del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP), dijo que el gremio sigue trabajando de manera normal, atendiendo las recomendaciones sanitarias como el uso del cubrebocas, la sanitización, llevar solo a dos pasajeros por vehículo y, en el caso de Gómez Palacio, evitando circular por la zona Centro.

"No podemos parar a los choferes tres días porque no hay ningún apoyo, no hay una despensa y todos andamos en lo mismo. Nosotros en la organización FOCEP somos alrededor de 200 carros", precisó.

Recientemente, la subdirección de Transportes para la Comarca Lagunera de Durango dio a conocer que ante la declaratoria de la fase 3 en México por la pandemia del COVID-19 se retirarían de circulación al 70 por ciento de las unidades del transporte público en las modalidades de autobús y taxi.

El titular de la dependencia, Armando Ramírez Barley, dijo que la cifra equivalía a las 2,100 unidades y aclaró que para dar oportunidad a todos los choferes de poder circular se establecerían turnos con base en los vehículos que son pares y nones en terminación de placas.

"Acuerdo no hay. Estamos trabajando nosotros normalmente porque no podemos parar los carros, no entienden, es muy necesario el taxi porque hay personas que no pueden subirse a un camión, batallan, y en el taxi es más fácil, los estamos dejando muy retirados del Centro. Como se puede uno infectar en el Centro, como se puede infectar en las orillas. Sí estamos teniendo el cuidado de los choferes y pasajeros con sus cubrebocas, carros limpios y sanitizados", afirmó.

Fernando Vázquez mencionó que en días recientes estaban programando una marcha con varias organizaciones de taxis para manifestar su inconformidad por el anuncio que hicieron las autoridades en el sentido de retirar un porcentaje de unidades durante esta pandemia por el coronavirus.

Por la contingencia sanitaria por el COVID-19, el secretario general del FOCEP dijo que algunos concesionarios han disminuido los cobros de la renta de los taxis a los choferes, pasando de 300 a 200 pesos o de 250 a 150 pesos. "Y de todos modos muchos choferes no completan la renta, tienen que pagar la gasolina, la comida de su casa y todos los gastos que hacen los que tienen familia y niños", expresó.

Indicó que en esta cuarentena la afluencia de pasajeros en el servicio de taxis disminuyó hasta en un 70 por ciento.

Afectación

Transporte público enfrenta difícil situación económica. *Los taxistas dicen que durante esta contingencia sanitaria ha disminuido en un 70 por ciento el flujo de pasajeros. *Rechazan bajar el número de unidades que circulan en la región, pues dicen que tienen que llevar el sustento a sus familias. *El FOCEP tiene alrededor de 200 taxis agremiados. *En días anteriores se anunció que saldría de circulación el 70 % del transporte público en modalidad de taxi y autobús.