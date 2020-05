'Pony' Ruiz propone 'plantón' de jugadores en apoyo a Ascenso MX

El exjugador de Santos Laguna, Rodrigo “Pony” Ruiz, lamentó la falta de apoyo que han tenido los jugadores del Ascenso MX después de que se anunciara la eliminación de esta categoría para dar paso a la nueva Liga de Expansión MX.

El también exelemento de los Tecos de la UAG dijo que si los futbolistas de la Liga MX se hubieran unido, habrían impedido que los federativos anularan los ascensos y descensos por las siguientes seis temporadas.

“Sólo escuché por ahí a Miguel Layún, por lo menos lo dijo, y yo creo que están a tiempo todavía, porque ahorita no han dicho cómo va a continuar la liga, no para revertir la situación, pero para hacer algo", declaró a un canal deportivo.

Destacó que los jugadores son los únicos que pueden mandar un claro mensaje a los federativos y propuso que realizaran sus protestas dentro de la cancha, una vez que pueda regresar la actividad después de la pandemia del coronavirus.

"La verdad, a mí me da vergüenza que nadie haya hecho nada y solamente por redes sociales lo digan, pero que no sólo lo digan, que lo demuestren, y cuando inicie la liga de nuevo, que haya un ‘plantón’, que no juegue nadie”.

El actual director técnico recalcó que no se pueden cortar las ilusiones de los futuros jugadores pues, colocando un límite de edad, propiciarían que muchos de ellos acaben su trayectoria antes de lo previsto.

“Que me perdonen todos, ¿cuántos jugadores 23 años han debutado en Primera División? Entonces, porque cortarle esa posibilidad a muchos jugadores y aparte, le están dando en la ‘torre’ a jugadores de Segunda División; a ellos no se les puede quitar la ilusión de llegar a primera, no les pueden quitar esa posibilidad de soñar”.

Ruiz lamentó que se le diera prioridad a la contratación de jugadores extranjeros para generar ganancias, en lugar de aprovechar al máximo el potencial de un país como México que tiene millones de habitantes y muchas fuerzas básicas a lo largo de su extensión territorial.

"¿Cuál era la idea, inundar de extranjeros para abaratar costos? Yo no creo que un extranjero viniera por poca ‘lana’. Claro, quizá vas con dos o tres millones de dólares y te traes un puño de jugadores, ¿pero el futbol no te da publicidad, transmisiones de televisión, taquilla? Hubiera querido jugar en estos tiempos, la verdad”, indicó.