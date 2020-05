Karla Vallín es una cantante en la que el talento corre por sus venas y cómo no, si es hija del integrante de Maná, Sergio Vallín.

Para Karla es muy importante que la música no pare, motivo por el que recién lanzó su nuevo sencillo de nombre Algo inmoral.

La artista platicó con El Siglo de Torreón de dicho tema y de cómo está llevando su carrera.

"Algo inmoral salió el pasado viernes 24 de abril a las plataformas digitales. Estoy muy contenta con la reacción de la gente.

"Este tema lo compuso Chucho Rivas. Al principio no sabía si sacarlo o no por la pandemia, pero, sin duda, fue la mejor decisión", comentó.

La joven externó que ha sido el arte a través de sus diversas manifestaciones un alivio para este confinamiento que se vive a nivel mundial.

"El arte nos está salvando. La música nos está acompañando en esta cuarentena. Para mí era importante que cualquier persona que me escuche se sienta acompañada y si eso ocurre ya logre mi objetivo", sostuvo.

A Vallín no le dio tiempo de grabar un video clip del tema, sin embargo, eso no impidió que se concretara tal meta.

"En un inicio me decían que hiciera un 'video lyric', pero no me gustaba la idea porque quería que la gente viera mi cara para que me ubicara.

"Se me ocurrió hacer un video en mi jardín. Una amiga me ayudó, ella sacó lo mejor de mí. Lo hicimos bastante bien y hasta ahora lleva más de 400 mil reproducciones".

La intérprete confesó que Algo inmoral le ha permitido quitarse una "máscara social" que había perturbado su vida durante unos años. Se trata de una rola que evoca la libertad.

"Soy de Aguascalientes, entonces me mudé a Los Ángeles y cuando empiezo a vivir allá me quité esa máscara al darme cuenta que la sociedad es diferente y que cosas que eran mal vistas en Aguascalientes en Los Ángeles, no tienen nada de malo.

"Empecé a probar esas cosas inmorales que en Aguascalientes se veían mal. Imagínense que en mi tierra ya me querían casar con mi primer novio. Quiero disfrutar de mi vida y creo que se vale tener un novio por un ratito y solo disfrutar ese momento", relató.

Karla manifestó que la canción que le abrió las puertas en la música fue Piropos, cuyo video casi alcanza los dos millones de reproducciones en YouTube.

"Sin duda le debo mucha a esa melodía. A la gente le encantó esta rola que hizo bastante ruido. Poco a poco la gente me está conociendo".

Durante la charla platicó que ser hija de Sergio Vallín, guitarrista de Maná, ha sido gratificante.

"Le tengo mucho respeto a mi padre aunque en ocasiones ha sido duro conmigo porque a veces me exige mucho en la música.

"Me dice las cosas como son y a veces eso no me gusta, pero también agradezco que me aconseje". En cuanto al confinamiento, Karla Vallín comentó que se ha mantenido muy activa en su casa.

"Trato de no clavarme en lo malo que estamos pasando. He tenido días difíciles, pero he elegido mantenerme positiva; he estado muy creativa escribiendo, pintando y componiendo".