Celebrarán 'Star Wars Day' de forma virtual

El tradicional Star Wars day, se celebrará el próximo lunes 4 de mayo con una convención digital de dos días, con eventos virtuales, películas, debates con escritores y actores de doblaje.

Ya que los eventos públicos se han interrumpido debido a la pandemia por COVID-19, los organizadores de la Comic Con de Nueva York y la celebración de la Guerra de las Galaxias, ReedPop, decidieron llevar a cabo el evento digital denominado An online Revelry: May the 4th Be with you and Revenge of the 5th, de acuerdo a información de The Hollywood Reporter.

La convención contará con películas en Twitter, episodios de Star Wars: Rebels, así como sesiones de preguntas y respuestas; escritores y actores de doblaje participarán en un debate; los fans podrán participar en concursos de trivias, entre otras actividades.

El evento por el Día de Star Wars se adapta a las nuevas formas de llegar al público, en medio del aislamiento global obligado por el coronavirus, por lo que desde sus casas los fanáticos de la franquicia podrán disfrutar esta opción gracias a la tecnología.

Uno de los eventos de alto perfil como es la Comic Con de San Diego, canceló su edición de este año, programada del 23 al 26 de julio, y hasta el momento se desconoce si Star Wars Celebration, planeada a finales de agosto en Anaheim, California, podrá llevarse a cabo o se verá forzada a suspender.