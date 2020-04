Eminem dona tenis de 20 mil dólares para la lucha contra el COVID-19

El cantante y productor estadounidense Eminem donará un par de tenis Jordan 4 Retro Eminem Carhartt, para recaudar dinero por la lucha ante la propagación del COVID-19.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de Lose Yourself y My Name Is anunció que mientras estaba limpiando su armario encontró un par extra de la limitada edición que tiene un valor aproximado de 20 mil dólares.

En 2015, se pusieron a la venta 10 pares de estas mismas zapatillas, cuyas ganancias fueron destinadas a la Fundación Marshall Mathers, que brinda apoyo a jóvenes de bajos recursos.

En esta ocasión, el dinero recaudado en la subasta será para el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19. El rapero anteriormente, a través de su fundación, creó un fondo para aliviar a los DJ de Michigan ante el coronavirus.

Por otra parte, Eminem ha contribuido a la lucha ante la pandemia al donar comidas a los trabajadores médicos en los hospitales de Detroit.