Ricardo Urbina, el lagunero aguerrido del ballet clásico

Una invitación inocente y sin una intención clara, llevó a Ricardo (de la mano de su hermana) a pararse sobre una duela de una academia de baile, hoy inexistente en Torreón , en donde exploró el ritmo del hip-hop y sometió a su cuerpo al movimiento provocado por la sonoridad de este género.

Algo ocurrió en ese ejercicio y desde ese día, aquel niño de apenas 11 años fijó una relación sólida con una rama del arte que al pasar el tiempo lo ha llevado a un alto nivel de exigencia, que actualmente lo hace parte de la Compañía del Ballet de Hamburgo en Alemania, país en el que radica desde hace un lustro.

El lagunero Ricardo Urbina es un combativo de las plataformas de baile. Una parte importante de su formación, compartió a través de una llamada telefónica, la llevó a cabo dentro de la academia de baile dirigida por la maestra Sara Collier, Corpus Danza ubicada en Torreón. "Ahí fue cuando comencé un poco a tomar ballet clásico, jazz, contemporáneo, más que sólo hip-hop".

Luego, relató, el Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil que se realizó en el 2011 en Mérida Yucatán lo llevó a ganar una beca que lo vinculó a poder cursar los estudios de preparatoria en Idillwild Arts Academy, una institución prestigiosa de arte en los Estados Unidos.

"Ahí hice mi preparatoria de 4 años y después audicioné para la escuela de ballet de Hamburgo y me aceptaron, estuve un año y después formé parte de la compañía joven. Ahorita ya estoy con la compañía grande del ballet de Hamburgo", compartió el bailarín lagunero de 23 años de edad.

Su estilo de baile lo definió, él mismo, con marcadas influencias de varios géneros. "Yo tengo base clásica y claro también un poquito conocimiento de hip-hop. Entonces (por ejemplo) si tengo que hacer una coreografía mi estilo si es muy influenciado por el hip-hop y por el jazz. Creo que se nota una dinámica en el impacto del movimiento, en la plasticidad al momento de que el cuerpo se mueve, pero siempre he tratado de usar mucho la base clásica y técnica de la danza. Pero yo creo que es como un mix, como que de repente ves un poquito de contemporáneo con clásico, pero muy influenciado por el hip-hop".

Es así que Ricardo ha disparado su talento en el Ballet de Hamburgo, compañía con la que ha podido conquistar importantes escenarios en países como Alemania, Francia, Holanda, Suiza, y Rusia.

La disciplina y la pasión lo refuerzan en cada presentación, y con seguridad Urbina habló de sus puntos fuertes como bailarín "Creo que soy muy rápido para la ejecución y aprendizaje de movimientos o coreografías, tengo una dinámica y una plasticidad en mi cuerpo no muy común y yo creo que también poseo buena memoria".

Entregado en esta disciplina, a este bailarín lagunero se le complicó un poco decidir la pieza que más a disfrutado bailar, argumentó que tiene una larga lista de donde escoger. Pero luego de pensarlo un poco dedujo que es Bernstein Dances de John Neumeier, la cual retrata la vida de Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta judío estadounidense.

"Me tocó estar en el cast como uno de los personajes principales que se llama Love que es como el espíritu, como el ángel, como el amor de Leonard Bernstein, entonces es una trayectoria de su vida, de sus amores, de sus romances, de como lo influenció en el arte y cómo está figura del amor lo llevó a tomar las decisiones que tomó".

Refirió que ese papel lo hizo vivir una experiencia muy especial y que aparte le dejó un gran aprendizaje dentro del ballet clásico.

Para Ricardo la danza y ballet más allá de la técnica, no es más que otra manera que tienen los individuos para expresarse sin tener que decir ni una sola palabra. "Yo se que es muy conocido el dicho este de que te expresas, de libertad, pero es realidad, porque por ejemplo ahorita en la situación que estamos de la cuarentena y todo esto, encontré maneras en las que podría estar creativo, pero me di cuenta de que la danza en realidad es una plataforma muy fuerte en la que un bailarín o un artista puede confiar para de verdad poder decir algo sin tener miedo a cómo expresarte en realidad, cuando tal vez no se te dan las palabras".

En ese sentido, señaló que actualmente en Hamburgo, Alemania se vive la sexta semana de cuarentena debido al COVID-19. Dijo que apenas ayer pudieron retomar las clases dentro de la academia, quedando aún en pausa, lo ensayos y las presentaciones que tenían preparados para los próximos meses.

Ricardo Urbina relató que además de estar atento a las instrucciones del ballet del que es parte, también dedica este tiempo de confinamiento en estudiar una carrera de administración de empresas en línea. Lo cual dijo, lo ayuda mucho a mantenerse activo mentalmente y le da las armas para comenzar a trazar una posibilidad sobre su futuro que tiene que ver con manejar un negocio propio.

Por último, mencionó que aunque la compañía de danza canceló sus presentaciones hasta el mes de septiembre, él continúa afinando otros proyectos que tiene pensado ejecutar cuando todo vuelva a la normalidad.