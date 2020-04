Descartan que exista vacuna contra el COVID-19 para este año

Tras señalar que cualquier tipo de agresión a médicos o enfermeras es repudiada, Sergio González Romero, Secretario de Salud, descartó que al menos este año exista vacuna contra el COVID-19.

Dejó en claro que como gremio médico, de enfermería o de químicos, no van a permitir agresiones hacia el personal, "estas acciones son repudiadas, si detectamos alguna agresión vamos a actuar por la vía legal. De por sí no tenemos mucho personal de salud y al que está lo amedrentan, por eso no lo vamos a permitir", dijo el Secretario de Salud.

Respecto a la amenaza que sufrió María de la Luz Ávalos, directora del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) del municipio de Guadalupe Victoria por un familiar de paciente de COVID-19 de Ignacio Allende.

Ante ello, González Romero dijo que la gente está creyendo que es el sector salud el responsable de los brote de COVID-19 cuando los responsables de esos brotes son otras personas.

"El sector salud solo hace un bien para tratar de proteger a la población de este virus por eso no entendemos que nuestro personal sea agredido o amenazado por cumplir con su trabajo, no lo vamos a permitir", y dijo que a directora del CESSA no es responsable ni culpable del brote y pidió respeto al equipo de trabajo de ese Centro de Salud que solo está haciendo bien su labor.

El funcionario dejó en claro que no se espera una vacuna contra el COVID-19, al menos este año, por ello la mejor vacuna es quedarse en casa.