Afirma Frida Sofía que a Alejandra Guzmán la drogaban y emborrachaban

La cantante Frida Sofía compartió este domingo que un perfil hecho bajo el nombre de "Fridasufrida" ha posteado contenido en su contra e insinuó que podría ser un perfil creado por los seguidores de su mamá cuya relación se vio fragmentada desde hace algunos años. "Entiendo que gente sea fan de Alejandra Guzmán pero sólo yo la tuve de madre", escribió.

Cansada de ser víctima de ataques la cantante dijo que contaría su verdad aunque no le gustara a los fans de la llamada "Reina de corazones" asegurando que tiene mucho dolor guardado y por eso es que explota. "En realidad nunca tuve una figura materna o paterna y me fui a un internado en Connecticut a los 12 años, inmediatamente después del segundo intento de secuestro (el cual me dejó traumada)", relató.

Frida Sofía cerró su historia señalando que si bien Alejandra es una artista y leyenda hay muchas cosas detrás de cámaras que no se ven. "Gente aprovechada, que le roba, que la droga y le ponen la botella enfrente. Así que no me queda otra que contarles. Lo que pase será su decisión".