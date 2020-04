José Eduardo Derbez revela incómodo momento de Alessandra Rosaldo

El actor mexicano José Eduardo Derbez, hijo de la actriz Victoria Ruffo y del comediante Eugenio Derbez, recordó cómo conoció su madre a la cantante Alessandra Rosaldo, actual pareja de su padre.

El famoso de 28 años, invitó a la también actriz Alessandra Rosaldo a una entrevista para su canal de YouTube, donde contaron la anécdota: "Estábamos llegando, creo que de Valle de Bravo, y llegamos a mi casa, bueno, me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice: 'No maches me estoy muriendo de ganas de ir al baño'", platicó José Eduardo.

"Yo le dije, 'mi mamá no está y no va llegar hasta dentro de muchas horas, así que, Ale, pásale a la casa y ve al baño', y de repente, abre la puerta del baño y se topa de frente a mi mamá y a mi tía", continuó entre risas el hijo de Eugenio Derbez.

La intérprete de Amor de papel, respondió en el clip: "Fue la primera vez que yo la conocí y pues, sí, fue un poco raro, pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien", explicó.

"No sé si le molestó, pero nos saludamos normal", agregó Rosaldo, y el también youtuber respondió: "Ni si quiera yo sé eso, pero me acuerdo que yo quería que me tragara la tierra", comentó para concluir la anécdota entre carcajadas.