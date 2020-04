Apoyo a Mipymes es sin recursos públicos: CMN

El gobierno mexicano no avalará, ni se endeudará por el programa crediticio que anunció el BID Invest y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), solamente respalda la acción la Secretaría de Hacienda de México por ser accionista de ese organismo internacional.

El presidente del CMN, Antonio del Valle y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, Tomás Bermúdez, explicaron que la operación que anunciaron es privada y no se compromete ningún recurso público, por lo que afirmaron: "El Presidente tuvo un malentendido".

"Es impreciso decir que la Secretaría de Hacienda no está avalando la operación, solamente la respalda como accionista del BID Invest y como autoridad máxima en el país", aseguró del Valle.

En conferencia telefónica dijo que tampoco implicará deuda: "No hay aval, crediticio alguno, no hay recursos del gobierno (de México), ni del sector público, no se incrementa la deuda en ningún sentido para este programa. (La inversión) es estrictamente de operación privada".

Del Valle, quien es líder de las 60 empresas más importantes del país, comentó que el BID Invest ya opera, desde hace años, en la economía mexicana a través de seis grandes empresas como Mabe, Signux, Cemex, Nemac, Genomma Lab y Axtel.

Al respecto, Bermúdez aseguró que el "BID Invest es el brazo del BID que interviene en operaciones del sector privado sin garantía soberana, pero no implica… ningún compromiso en términos de endeudamiento ni aval".

Añadió que dijeron que había respaldo de México, porque la Secretaría de Hacienda es accionista de BID Invest y en cualquier intervención los accionistas dan el visto bueno, en cualquier país.

Para Bermúdez la administración de México toma medidas graduales conforme ve la crisis, así que esta acción del BID Invest "viene a complementar las medidas que ha tomado la administración mexicana en favor de las Pymes (pequeñas y medianas empresas)".

Recordaron que se darán líneas de crédito por hasta 3 mil millones de dólares a 30 mil empresas, con el siguiente mecanismo: se darán los préstamos para pagar facturas, las cuales ordinariamente se pagaban en 90 días, con lo que se potenciarán créditos por hasta 12 mil millones de dólares al año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó hoy el acuerdo con el BID; "no me gustó el modito", dijo en su conferencia mañanera.