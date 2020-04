Valeria Vera pone su talento a La casa de las flores

La actriz mexicana Valeria Vera se dice emocionada por seguir plasmando en sus proyectos televisivos su forma de vida y respeto por la comunidad LGBT, a la que pertenece, y esto queda de manifiesto con su próximo rol en la última temporada de la serie La casa de las flores que ya está en Netflix.

"Estoy muy contenta de esta invitación porque represento un personaje de la comunidad trans. Soy una chica que transitó a chavo, mi personaje se llama Sandro y estoy contenta, primero de seguir formando parte de los actores abiertamente de la comunidad LGBT y poder respetar a la comunidad desde mi forma de vida y desde mi mi postura como actriz", comentó.

Valeria, quien se integró a La casa de las flores 3, inmediatamente después de su participación en el también serial Betty en Nueva York, dijo cumplir un sueño.

"La verdad es que el impacto de La casa de las Flores es increíble. Trabajé con personas maravillosas, me tocó jugar con Cristina Umaña, fue padrísimo y con Paco León, que además soy su fan.

"Verme cosechar todo esto y que me toque trabajar con tantas personas que admiro es increíble", expresó.

La también actriz de puestas teatrales como Rotterdam espera de igual manera el estreno de la serie R, que la tiene satisfecha porque por primera vez no tuvo problemas para dar vida a una mujer mexicana, pues su cabello rubio, dice, le ha quitado muchas oportunidades.

"Ana Celia Urquidi regresa a la producción y creó un casting que sólo ella sabe hacer. Es una comedia muy obscura, los protagonistas son Mauricio Ochmann, Andrés Almeida y Paulina Dávila y todos los que estamos alrededor somos mundos, en el de la oficina está Jesús Zavala, Marco de la O es el jefe de los narcos, Plutarco Haza está con los policías que es donde estoy, también está Darío T Pie, Enrique Arreola y Guillermo Quintanilla", adelantó.

"Fue muy padre que aceptarán que interpretará a una mujer mexicana güera y policía, porque muchas veces no me he quedado en castings por ser rubia, los directores y productores dicen que no puedo ser mexicana y aquí Ana Celia peleó por mí y aquí estoy", ahondó.

La actriz compartió detalles de esta serie de 10 episodios que arranca el próximo lunes por la plataforma digital Clarovideo.

"Es la historia de un hombre que recibe por error un resultado de exámenes de páncreas", dijo.