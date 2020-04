Insultan a Cynthia Klitbo en una carnicería

La actriz mexicana Cynthia Klitbo fue agredida mientras hacía las compras de su despensa, pues un individuo la calificó como "vieja fifí" por intentar guardar distancia para acatar las políticas de prevención impuestas por la pandemia global.

La famosa de 53 años narró el acontecimiento en una entrevista: "Mi asistente y yo nos fuimos a la carnicería a comprar la carne de todo el mes para evitar salir y yo estaba respetando la distancia con la gente, pero derrepente llegó un cuate y se coló y le dije 'oye, estamos haciendo fila pero estamos guardando distancia' y entonces me respondió 'no te vayamos a contagiar, vieja fifí' y le digo 'no es por el contagio, es que hay que seguir las normas que está enviando la Secretaría de Salud'", contó.

"Me mandó a la goma, entonces el carnicero me dijo 'no se preocupe, yo la voy a atender primero, de todos modos, señora', pero es muy triste porque pareciera qué hay un problema con la gente que trabaja más o que tiene menos, yo soy el resultado de mucho trabajo, de mucho estudio, no vengo de una familia millonaria y me siento orgullosa de lo que he logrado en mi vida", añadió.

Asimismo, expresó su sentir ante la reacción del individuo.

"Creo que algunos tenemos la oportunidad de hacer cosas y lo aprovechamos, entiendo que hay gente que no tiene la oportunidad de hacerlo, pero eso no significa que una persona que pudo prepararse, sea mala o se crea más y es igual de clasista decirle a alguien 'naco' como lo es decirle 'fifí'", dijo.

"La verdad si me asusté porque el tipo fue bastante agresivo, me saqué de onda, porque llegué y ya estábamos en fase de usar cubrebocas y tomar sana distancia, había gente grande, había familias con niños y decía en la carnicería 'por favor tomar sana distancia', pero la gente no lo entiende, a mi no me causó mayor ofensa, me dio tristeza y le dije '¿qué tal si la que tiene COVID-19 soy yo, señor?' y al señor le cambió la cara", agregó Cynthia.

De igual manera, habló sobre la importancia de cuidar a los trabajadores: "Y le dije al carnicero 'oiga, perdóneme pero usted no puede escoger cuánta gente entra a su carnicería y si usted se enferma, no va a poder trabajar y nosotros no vamos a tener carne por no cuidarlo', entonces no nadamás es que te cuides, es cuidar a los demás, hay mucha gente que se dedica a que nuestros alimentos lleguen", explicó.

Finalmente agregó un mensaje en torno al virus: "Hay que tener conciencia, no solo por uno, también cuida a los demás, el personal médico, el policía, el barrendero, al salir cubierto como lo pide la Secretaría de Salud, cuidamos a esa gente que tiene que estar afuera trabajando y que no se enfermen", expuso la artista para concluir la entrevista.

Trayectoria

Algunas novela de Cyntia son: *Cadenas de amargura. *Atrévete a soñar. *La casa en la playa. *Médicos. *El dragón. *Velo de novia.