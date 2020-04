'El Mimoso' no se engancha con la pandemia

El cantante de regional mexicano Luis Antonio López "El Mimoso", asegura que el tiempo de la actual crisis humanitaria por COVID-19, no lo aprovechará para sobreexponer su música, pues quiere evitar saturar al público de nuevos lanzamientos.

"No quiero saturar a la gente con mi música con una canción cada semana, soy un artista que me gusta darle tiempo a lo que yo presento ante mi audiencia", dijo el intérprete quien actualmente transmite en redes sociales una sesión acústica Sin arreglo que grabó en sus oficinas de Mazatlán, Sinaloa antes de la emergencia sanitaria.

"Este proyecto surgió de la nada, yo no tengo la intención de promoverlo o de ponerlo en los medios , simplemente se dio, nos reunimos los músicos, fue algo espontáneo y por esa razón se llama Sin arreglo, pero hemos recibido muchos comentarios positivos del público", explicó.

A diferencia de otros artistas, el exintegrante de la Banda El Recodo sostiene que el brote mundial de COVID-19 no será motivo para crear material nuevo relacionado con la problemática de salubridad: "no me gusta engancharme con la situación, no soy oportunista, la pandemia no depende de mi carrera, yo creo que una labor altruista es mejor que hacer una nueva canción".

"El Mimoso" espera que todo mejore pronto.