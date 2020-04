Silvia Pinal se recupera tras cirugía

La actriz mexicana Silvia Pinal, una de las últimas actrices vivas de la Época de Oro del cine mexicano (1933-1964), se recupera de manera satisfactoria tras superar una cirugía por una fractura de cadera, informó este viernes su familia.

"Gracias a Dios, mi mami salió bien de la operación. La operación fue un éxito", informó su hija, la también actriz Sylvia Pasquel en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Gracias a Dios mi mami salió bien de la operación ¡No tengo palabras para agradecer su cariño, apoyo y solidaridad ! Con el corazón en la mano mi familia y yo les decimos: #MilGracias ¡Tenemos #SilviaPinal para rato ! #ComunicadoOficialpic.twitter.com/e1WjfA3gXy — Sylvia Pasquel (@SylviaPasquel) April 25, 2020

La diva del cine mexicano fue ingresada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México tras haber sufrido una caída en su casa.

"¿No tengo palabras para agradecer su cariño, apoyo y solidaridad! Con el corazón en la mano mi familia y yo les decimos: #MilGracias ¡Tenemos #SilviaPinal para rato", aseguró Sylvia Pasquel.

Los medios nacionales señalaron que la primera actriz, de 88 años de edad, sufrió una fractura de cadera y fue hospitalizada la noche del jueves, sin embargo, no fue hasta la tarde de ayer viernes 24 de abril, que la actriz fue intervenida quirúrgicamente.

Sylvia Pasquel dio la confirmación y detalló que su madre había sufrido una caída el jueves en la tarde, al enredarse en el tapete de su cuarto y detalló que a pesar de que se encontraba delicada, los estudios que le habían realizado apuntaban a que no era una cuestión de gravedad.

Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, publicó una emotiva fotografía al lado de su madre en su juventud, y una imagen con un mensaje para pedir ayuda a sus seguidores para donar sangre O negativo en el hospital.

Nacida en 1931, Pinal fue considerada la última gran diva de esta etapa cinematográfica. "Me da gusto que me digan esto, porque realmente no creo que se lo comenten a mucha gente. Me siento muy agradecida", dijo la artista hace años en televisión.

Entre los aciertos de Pinal se encuentran Un extraño en la escalera (1954), Un rincón cerca del cielo (1952), El inocente (1955) o La mujer que yo perdí (1949).

Referencia aparte merecen las tres películas que filmó bajo las órdenes de Luis Buñuel, Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1964). Pinal sigue activa y con proyectos en la cartera.

Su vida personal ha sido turbulenta. Estuvo casada con el actor cubano Rafael Banquells (1947-1952), con el empresario Gustavo Alatriste (1961-1967), con el mexicano-venezolano Enrique Guzmán (1967-1976) y con Tulio Hernández Gómez (1982-1995).

De esos matrimonios nacieron la actriz Sylvia Pasquel, la cantante Alejandra Guzmán, su hermano Luis Enrique, y Viridiana Alatriste, quien falleció en un accidente automovilístico a corta edad.

La primera actriz creó una familia llena de talentos, pues sus hijas, nietas y bisnietas han continuado con su legado en diferentes áreas.