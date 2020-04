Hospital Español, al límite para casos graves de COVID-19

El Hospital Español informó que se quedó sin capacidad para atender a pacientes graves con COVID-19, por lo que invitó a la ciudadanía que requiera de estos servicios a no acudir a la clínica; sin embargo, enfatizó que la unidad médica sigue recibiendo a personas con otros padecimientos.

"Informamos que hemos excedido nuestra capacidad para atender pacientes con COVID-19, por lo que no contamos con camas disponibles", indican un par de letreros colocados en la entrada principal del hospital.

De acuerdo con personal administrativo y de salud del centro hospitalario, al día de ayer ya no contaban con camas para brindar cuidados médicos críticos, o bien de terapia intensiva, por lo que en caso de recibir a un paciente con el nuevo coronavirus en situación grave, no tendrían manera de atenderlo.

En un breve comunicado difundido en sus redes sociales el centro médico destacó que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se preparó para atender a los pacientes que contrajeran el virus, y su objetivo es otorgar estos servicios con calidad y calidez humana.

"Por el momento no tenemos camas disponibles para recibir pacientes con COVID-19; sin embargo, debido a que la atención de estos pacientes es manejada en un área externa a nuestra unidad hospitalaria, podremos seguir brindando los demás servicios".

En un recorrido se constató que el hospital ubicado en Polanco ya no cuenta con la capacidad para ingresar a este tipo de pacientes.

"El letrero lo pusieron el jueves en la noche, los médicos nos informaron que ya no habría acceso a personas con COVID y no importaba si venían graves o no, porque ya no hay ventiladores"; dijo uno de los vigilantes. Además, en entrevista radiofónica, el médico Jaime Fandiño comentó que en las últimas 48 horas el Hospital Español tuvo una gran afluencia de enfermos graves por COVID-19.

"Llegan demasiado graves y casi todos requieren ayuda de apoyo ventilatorio, nuestra capacidad de uso de ventiladores está a 100%, no estaríamos en disponibilidad de recibir a alguien, aunque no esté muy grave, puesto que podrían agravar aún más", dijo.

A pesar de estos datos, este diario habló a la unidad médica y se informó que todavía están en posibilidad de recibir a pacientes de COVID-19 en el área de Urgencias.

"Los pacientes ingresan por el área de Urgencias, los valoran para saber si se va a aislamiento o a terapia intensiva. Ahora, se manejan diferentes depósitos: si es aislamiento, la familia debe depositar 100 mil pesos; si se refiere a terapia intensiva con respirador y todo el equipamiento, el depósito es de 220 mil pesos".

A su vez, la Asociación Nacional de Hospitales Privados reportó que hasta el momento el Hospital Español es el único que ha presentado problemas de saturación para atender a pacientes con COVID-19 y desmintió una lista que circula en redes sociales que menciona a otros 13 hospitales privados.