Defiende regidora compra de bolos

Respecto a la polémica que se ha generado por la compra de bolos de parte del municipio de Torreón para celebrar el próximo Día del Niño, la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Thalía Peñaloza, afirmó que se comprará solamente la mitad de lo previsto, además, negó que no se estén atendiendo las prioridades.

Fue durante la semana que la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Cabildo, reclamó por la compra de los bolos ante las necesidades que ha generado la pandemia, y cuestionó el por qué las autoridades no han entregado las despensas "suficientes".

Ayer, la regidora Peñaloza defendió la postura del Ayuntamiento: "yo soy muy respetuosa de ellos, de su partido, de sus actividades, de lo que ellos piensen de la vida, ahorita lo más importante es rescatar vidas, salvar vidas, pero la sonrisa de un niño jamás se la va a quitar, este Día del Niño va a ser muy diferente... Los bolos no va a ser el total que se tenía contemplado, va a ser sólo el 50 por ciento. ¿A qué comunidades? Pues a las más, más, más necesitadas".

Peñaloza llamó a sus compañeros ediles del PRI a que aporten ideas o trabajo para contener los estragos de la pandemia en Torreón, incluso, les ofreció apoyo para beneficio de los hospitales.

"No tengo nada más que decirles, que se pongan a trabajar y ya, que agarren y si me quieren donar mil litros de cloro, yo les digo dónde vivo, si me quieren donar cubrebocas, si quieren ir a los hospitales, aquí hay mucha gente afuera, si les quieren traer de comer pues adelante", sentenció.

Peñaloza además adelantó que en los próximos días se darán a conocer mayores detalles respecto a los festejos del Día del Niño, mismos en los que se evitará en todo momento aglomeraciones.