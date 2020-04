Exigen enfermeras del IMSS de Matamoros mayor protección

El día de ayer personal de Enfermería de la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros se manifestó a las afueras del hospital para exigir mejores condiciones laborales y mayor protección.

Señalaron que son más de 30 enfermeras y enfermeros quienes viven esta situación, donde por la contingencia de salud por COVID-19 la administración del hospital no les brinda los insumos para una protección adecuada. Indican que están expuestos a cualquier tipo de contagio al tener que atender algún caso sospechoso de este virus.

Los cubrebocas que les brindan son desechables y el tiempo de uso únicamente debe ser de dos horas. Los responsables de esta unidad médica resaltaron que los hacen utilizarlos durante toda la jornada laboral.

"Quieren que portemos un cubrebocas de los normales, que se caducan en dos horas, para todas nuestras horas de trabajo, lo que no nos protege en nada. Además, nos están rolando en todas las áreas del hospital, según se requiera, y de algún momento a otro podríamos ser un caso sospechoso de COVID, al estar atendiendo a las personas que llegan. Aunque se tiene un triage respiratorio para la revisión, esto no nos dice para nada que no estemos en contacto con el virus", subrayaron las enfermeras.

Precisaron que al estar trabajando de manera riesgosa ante la falta de protección, nuevamente están pidiendo a las autoridades que les brinden una base laboral, ya que sus contratos de trabajo se están elaborando por paquetes de 2 a 5 días, lo cual surgió a partir de esta contingencia de salud. Aseguran que esto no les da ninguna seguridad para proteger su bienestar y el de sus familias.

"Anteriormente nos daban los contratos correspondientes a la quincena, pero con esta contingencia del COVID, ellos se protegen dando un contrato por día a cada enfermera suplente, donde para algunas es diario, otras cada dos días y a las que les va bien es cada cinco días, lo que nos genera mucha incertidumbre en nuestra estabilidad laboral, sobre todo en la protección a nuestra salud, porque si alguna se llega a enfermar o contagiar, ¿cómo nos aseguran que habrá un respaldo si no tenemos base ni las prestaciones que ello conlleva? Así hemos estado durante 20 años", manifestó una de las enfermeras, quien decidió no otorgar su nombre por miedo a represalias.

Ante este hecho, autoridades de esta clínica del IMSS salieron de la unidad para pedir que una comisión del personal de Enfermería pudiera hablar sobre sus peticiones con una autoridad a nivel nacional.

El personal de Enfermería manifestó que se dio la comunicación con la doctora Isela Lara Saldaña, directora del programa IMSS-Bienestar, sin embargo, no les dieron ninguna solución a sus peticiones.

Cabe resaltar que El Siglo de Torreón trató de entrevistar a las autoridades de esta clínica del IMSS, sin embargo, señalaron que no se darían declaraciones.

Hasta el último reporte de ayer dado por la Secretaría de Salud en Coahuila, se manifestaba que en el municipio de Matamoros se cuenta con 10 casos positivos de COVID-19 y dos decesos causados por este virus.

Demandas

