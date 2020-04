Las palabras tienen la palabra

EMPINGOROTADO Y OTRAS PALABRAS

Volvamos sobre esas palabras que, aunque entendemos el sentido que llevan, no sabemos con certeza el significado real que tienen. Tenemos por ejemplo la palabra empingorotado.

En el Diccionario de la Academia de la Lengua dice que empingorotada es una persona elevada a una posición social ventajosa y que se ufana de ello, pero eso no siempre ha sido así. Antiguamente decía que empingorotar es levantar una cosa y ponerla sobre otra. O sea que si se aplicaba a una persona, se entendía que empingorotada es una persona que se siente superior a las demás.

Para algunos pueblos latinos empingorotado es alguien ensoberbecido o también puede ser empinado (como un pino) o irritado. En México decimos que una señora empingorotada es encopetada, en el sentido ya dicho de que se siente socialmente superior a los demás, de mucha clase o gran alcurnia.

La palabra guachinango (o huachinango) no representaba para mí un problema. El huachinango es un pescado marino comestible, muy sabroso de color rojizo. La duda me surgió cuando escuché la tonada tradicional "La Paloma" que se refiere a "una linda guachinanga como una flor" que lo despidió cuando salió de La Habana y por supuesto que no aludía al pez sino a una chica pueblerina de bella estampa y notable hermosura.

Entonces encontré que en Cuba una guachinanga es una persona sencilla y apacible, pero también se refiere a una persona astuta y burlona… así que a la hora de aplicar la palabra hay que ver el contexto para saber cuál es la intención con la que se está usando.

Luego encontré también la palabra chipilingo que no está en el Diccionario de la Academia. Sólo viene chipilín que es un niño pequeño y sí hay relación con chipilingo pues según antiguos diccionarios el vocablo chipilingo se refiere a una ficha pequeña y de poco valor, de esas que se usan en los juegos de azar como equivalentes a las monedas.

Encontramos que la palabra chipilingo proviene del inglés cheap y cheaply que quiere decir "barato" lo cual hace congruencia con lo que venimos diciendo de las fichas de poco valor y los niños pequeños.

¿Y guamazo? Es un golpe generalmente dado con las manos. ¿Y chiricaya? Es un dulce de leche, huevo, azúcar, moscatel y canela. También se le llama jericalla o jericaya.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Yuliana Garam: ¿Cómo es el agua o la agua?

LE RESPONDO: Aunque es un sustantivo femenino, al agua se le adjudica el artículo masculino porque "la-agua" produce mal sonido.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Lo que se considera ceguera del destino en realidad es propia miopía.