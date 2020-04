'Gomita' vuelve a la TV desde su casa

Aracely Ordaz, mejor conocida como "Gomita", se hizo popular a través de la televisión, pero han sido las plataformas digitales quienes la han mantenido vigente y en el gusto del público, aun así, espera que la modernidad no termine por hacer a un lado un medio tradicional como éste, sino que lo complementen.

"Yo siempre he dicho que la televisión y las redes van de la mano, porque cuando se equivocan en la primera ese contenido nos ayuda en internet, porque lo usamos para memes y videos. Además, no me gustaría que desapareciera la televisión, porque se ha perdido mucho la comunicación y ahorita la cuarentena nos ha ayudado que volvamos a hablar con nuestra familia, porque si siguiéramos normal continuaríamos comunicándonos por un teléfono y ahorita todos se sientan a ver la televisión".

Por eso la hizo tan feliz regresar a la televisión después de dos años de no tener algo estable en este medio; con un proyecto muy particular y que fue creado para estos días de aislamiento, se trata de La Cuarentena un programa generado totalmente en casa e impulsado por el productor Alexis Núñez, donde comparte créditos con Liliana Arriaga "La Chupitos", Javier Carranza "El Costeño" y Hugo Alcántara "El Indio Brayan".

"Lo más chistoso es que el productor está desde su casa, también los escritores, no hay cámaras únicamente la de la computadora y los actores desde su casa estamos en una video llamada; desde ese formato estamos haciendo el programa. Está muy divertido porque cada quien puede hacer cosas desde su propia comedia", dijo Aracely Ordaz.

En esta ocasión ella no se presentó como "Gomita" sino como "Gomi Chacha", un personaje que creó para el programa Sabadazo y que desde hace cuatro años no hacía; ella es una trabajadora doméstica que gracias a la tecnología puede tener 15 patrones, que en esta cuarentena trabajan para ella, porque les dice cómo hacer quehacer a distancia gracias a por medio de una aplicación de celular.

"Lo que es complicado es que hace mucho tiempo no hacía el personaje, y no tengo la misma experiencia que estos señores para la comedia, pero soy la más joven entonces estoy un poco más actualizada de lo que está pasando y eso me ayuda. Mi humor es muy hilarante, como que es muy Aracely mi personaje, entonces no me cuesta trabajo hacerlo y me he divertido mucho, pero a mis compañeros se les olvida decirme 'Gomi Chacha' y me dicen 'Gomita'".

La también youtuber explicó que con el paso de los días espera presentar otros personajes, para hacer más divertida la dinámica de este programa, que también tendrá a otros comediantes y artistas invitados que participarán desde su casa y el público podrá ser parte activa gracias a la sección Tu momento de la fama, hecha con videos ingeniosos que la gente mandará.

"Se nos hace chistoso que no tenemos tanta presión, por ejemplo, en un foro están gritando, te están dando órdenes porque se tienen que alistar, entonces creo que está más fácil así, hacerlo desde una computadora, yo estoy desayunando y haciendo el programa, porque arriba traigo el personaje y abajo la pijama. La Cuarentena se transmite por Unicable a las cinco de la tarde, los lunes, miércoles y viernes, con repeticiones martes y jueves a las once de la mañana".

"Gomita" está muy acostumbrada generar contenido desde su casa y grabarse ella misma debido a su canal de Youtube, pero asegura que cosas como no decir marcas o moderar su lenguaje, son lo que han hecho diferente su labor en este proyecto, que curiosamente no está dirigido a una plataforma sino a la televisión.

"Tal vez esto sea la televisión del futuro, que tengamos que grabarnos desde la casa o haciendo una videollamada, pero no me gustaría que se acabara como la conocemos porque yo quiero regresar a un foro normal a grabar, pero por el momento no nos queda de otra y hay que acatar las órdenes por salud. Estoy muy bendecida porque ahorita tengo trabajo y quisiera que el formato siguiera aún después de la cuarentena".