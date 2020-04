Van Gaal habría despedido a RVP

- El exfutbolista neerlandés Robin van Persie reveló este martes que su compatriota Louis van Gaal, director técnico con el que coincidió en el Manchester United, fue "duro e implacable" al despedirlo del equipo inglés.

En entrevista con un medio de su país, el histórico delantero del combinado holandés profundizó en que el estratega le tomó poca importancia a su contrato vigente con el cuadro de los Red Devils.

"Van Gaal me dijo 'Robin, nuestros caminos se van a separar. Yo soy el entrenador, tú eres el jugador y debes irte. Tu tiempo ha pasado'. Respondí que todavía tenía contrato, pero Van Gaal dijo que no le importaba. Fue implacable. Había visto venir algo como esto, pero no esperaba que fuera tan brutal", confesó.

Van Persie marcó 58 goles y dio 21 asistencias en más de un centenar de partidos disputados con el "ManU", durante tres años, de 2012 a 2015.

Aunque afirmó que era una situación que pronosticaba, relató la incertidumbre que vivió tras conocer su inminente salida de Manchester, puesto que ya tenía un estilo de vida y su familia estaba adaptada totalmente a la ciudad.

"Después de tal mensaje se te pasan muchas cosas por la cabeza. Todavía tenía contrato, mi familia era feliz en Inglaterra y llevábamos 11 años allí por aquel entonces. Mis hijos iban al colegio aquí, hasta tenían pareja", recordó Van Persie.

Antes de su traspaso a Fenerbahce en 2015, el atacante fue separado de los entrenamientos en conjunto, dado que le pedían que realizará trabajos por separado y reveló que esa pretemporada en Inglaterra fue dolorosa.

"Fue doloroso. Tan implacable, tan duro, tan directo. Cuando empezó la pretemporada no se me permitió participar en los partidos once contra once. Me daban una pelota y me decían que hiciera algo yo solo. Finges que no te hace daño, pero por supuesto que sí. Me afectó a mí, a mi familia y a mi carrera. Mucho", finalizó.