Población de Ignacio Allende a cuarentena por brote familiar de COVID

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, informó que el municipio de Guadalupe Victoria está viviendo las consecuencias críticas del coronavirus, en especial en la población de Ignacio Allende, donde se registró un brote que afectó a once integrantes de una familia, perdiendo la vida uno de ellos.

"Lamento profundamente este hecho, envío desde aquí mis más sentidas condolencias a sus familiares y amigos, telefónicamente, he estado en contacto con la familia afectada y les he ofrecido todo nuestro apoyo, he seguido la valoración médica de sus integrantes y los seguiré haciendo", dijo.

El mandatario estatal dio a conocer que dicha población se encuentra resguardada en cuarentena obligada, por lo que solo entrarán unidades con alimentos y servicios elementales, además de que el personal de las empresas deberá ir con todo el equipo de protección. Agregó que su gobierno a través de la Secretaría de Salud de Durango, está tomando todas las medidas de vigilancia y realizando las acciones necesarias para darle seguimiento puntual a lo que está sucediendo en dicha comunidad de Durango.

Dijo que se estableció un cerco epidemiológico y la cadena de seguimiento del contagio para aislar a todas las personas que hayan tenido la cercanía con la familia "y no escatimaré recursos para su protección".

Del 22 de febrero al 20 de abril se han confirmado 29 casos positivos de COVID-19 en la entidad, de los cuales 8 corresponden a dicho brote familiar donde las personas afectadas son niños y adultos.

La Secretaría de Salud en el Estado informó que a las dos de la mañana de ayer martes, se declaró el deceso de por enfermedad respiratoria aguda por COVID-19 de una paciente de 36 años de edad, originaria del poblado de Ignacio Allende y miembro de dicha familia.

Medidas

En el resto del estado se continuará con las medidas de aislamiento y el cumplimiento de las acciones que se dieron a conocer antier, que de no acatarse, ameritará sanciones.

11 INTEGRANTES

De una familia resultaron afectados por el coronavirus o COVID-19.