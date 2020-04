Prevén 12 mil pacientes intubados por COVID-19 en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el sector salud se está preparando ya que se prevé que la cifra de pacientes intubados debido al coronavirus podría llegar a los 12 mil en México, quienes requerirán el uso de respiradores.

“Nos estamos preparando hasta para tener 12 mil intubados y nos dejaron mil especialistas, ¿qué lección recogemos de esto?, de que tenemos que reforzar” el sistema de salud, explicó el mandatario en su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

“Imagínense lo que hemos padecido porque nos dejaron el sistema de salud en ruinas. Bueno, un ejemplo, ya sabemos no hay los médicos que necesitamos, no hay especialistas, pero internistas para atender pacientes en terapia intensiva hay mil en todo el país”, expuso al criticar que durante años no se formaron nuevos galenos en esta especialidad.

En este contexto, el mandatario federal añadió que el convenio que se logró con los hospitales privados permitirá atender la pandemia de manera más eficiente.

“Si no es por el acuerdo con los hospitales privados, ¿como salimos adelante?, es como la solidaridad de las maestras, y maestros”, dijo sobre el acuerdo con las instituciones de salud privadas.