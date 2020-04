Levantan los ánimos

El caso más reciente es el de Resistiré México. Cantantes mexicanos como Aída Cuevas, Belinda, Benny, Bronco, Camila, Cristian Castro, DLD, Gloria Trevi, Horacio Palencia y Kinky, entre otros, unieron sus voces para grabar tal versión del dueto español Dúo Dinámico conformado por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa.

Cada artista realizó su parte en su casa o en algún estudio. El resultado final fue la melodía cuyo video lleva más de dos millones de visualizaciones en la plataforma de Youtube.

"Este tema, convertido ya en un himno de resistencia ante la actual pandemia en España, se replicó en México grabándose de manera remota por un grupo de grandes artistas y músicos mexicanos de todos los géneros. Ellos, convencidos en la necesidad de hacer crecer un grito de fe, fuerza y esperanza ante los tiempos difíciles, decidieron reunir su talento en un proyecto sin lugar a dudas, histórico, por la complejidad de su ejecución a distancia", mencionó Warner Music en un comunicado.

La versión española se estrenó hace unas semanas a través de la emisora Cadena 100 con las voces de David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, Rozalén, Vanesa Martín y Álvaro Soler, por citar algunos.

La emisora se unió al productor Pablo Cebrián para llevar a cabo esta iniciativa, que nació para, "inyectar altas dosis de esperanza, optimismo y energía a la sociedad española frente al coronavirus", informó la radio musical en un comunicado.

En la misma nación, nació una melodía que se ha vuelto el himno de esta pandemia. Se trata de Volveremos a brindar, de la cantautora Lucía Gil. Cuando salió en redes, muchas personas pensaron que era de La Oreja de Van Gogh.

"La canción la hice yo en casa con mi padre y con mi hermana. No esperaba que esta canción fuera a llegar tan lejos. Me están llamado de Estados Unidos, de Uruguay, de Colombia y no tenia ni idea".

"La hice porque me emocionó el primer día que las personas en España salieron a sus balcones a aplaudir y porque mis padres son médicos y están llevando casos de Coronavirus, entonces estoy viviendo muy de cerca todo esto", comentó Lucía a Telemadrid.

Con la idea de reforzar el mensaje de la letra de Volveremos a brindar, dos laguneros hicieron su versión. Pedro Vicente y Andrés Palomino lo lanzaron junto con un videoclip grabado en las faldas del Cristo de las Noas.

Marta Sánchez es otra intérprete que ha dado a conocer un tema relacionado con la pandemia. Se llama Un mismo corazón cuyos ingresos por derechos de autor irán destinados en su totalidad a la Fundación Starlite y, en concreto, a la compra de 20 mil cubrebocas.

En medio de la contingencia, los chicos de Río Roma de igual manera le apostaron a un tema que transmitiera buenas vibras a quienes lo escucharan. Lo presentaron en un Facebook Live y lo llamaron El mundo no se va a acabar.

"Sentí realmente que todos somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, todos somos un mismo corazón. Cuando la compuse sentí como si millones de corazones estuvieran susurrando al oído", externó Sánchez en una entrevista.

"Esto hace que valore y que recuerde cuáles son las prioridades de la vida. Se me ocurrió hacer una canción de lo que pasa cuando te dicen que las cosas están en un estado crítico".

"Muchos de nosotros a veces nos hacemos los valientes, pero la verdad es que somos frágiles y necesitamos un pretexto para decir ese te extraño que tenemos guardado", comentó José Luis Roma.

Días atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que una amiga presentaría una melodía de esperanza. Se refería a Eugenia León, quien canta Esto pasará, de la inspiración de Beatriz Gutiérrez Müller.

"Esto pasará y saldremos a las calles abrazándonos, llorando, cantando, riendo y luchando. Esto pasará", posteó Eugenia en su cuenta de Facebook en relación a la canción que cuenta con un video oficial.

Por su parte el cantante regiomontano, Caztro, no podía quedarse atrás. El pasado 16 de abril entregó a sus fanáticos el video de Si el mundo se acabara hoy, tema que inculca positivismo en estos días.

"Este video expresa tan claro sentimientos que no es necesario darle una presentación, simplemente véanlo. Valoremos nuestro tiempo, disfrutemos los momentos, el mundo no se acaba hoy", con esas palabras el intérprete presentó el clip en su página de Facebook.

Se reúnen

Algunos artistas que grabaron Resistiré México son: Edith Márquez. Belinda. Caztro. Bronco. Camila. Gloria Trevi.