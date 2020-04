Detectan rastros de COVID en agua

Las preocupaciones de los parisinos aumentaron hoy después de que las autoridades locales reportaran que en el agua no potable detectaron rastros "ínfimos" de coronavirus en algunas zonas de la ciudad.

La municipalidad bloqueó 27 tomas que se utilizan para riego, fuentes y lavado de las calles, después de detectar rastros del coronavirus en cuatro de ellas, e informó a la comunidad que continuarán con los estudios, mientras tanto esta agua no se utilizará, dio a conocer el informe publicado por Eau de Paris, quien se encarga de los estudios.

Aclaró que el agua potable que corre por las tuberías y a la que tienen acceso los hogares, no cuentan con rastros de la enfermedad, por lo que la gente puede seguir consumiendola sin preocupación.

El agua no potable proviene del Río Sena y aunque tiene un proceso de filtración antes de ser utilizada en la ciudad, no es tan profundo como el del agua potable, por lo que aclararon que no hay riesgo de contagio por consumo de agua potable.

El agua potable se almacena en zonas diferentes que son constantemente estudiadas para evitar la contaminación de los ciudadanos de esta y otras enfermedades.

Eau de Paris aclaró que el agua distribuida por ellos cuenta con barreras de protección, a la cual fue sumada una serie de estudios para evitar la contaminación de COVID-19.

Para purificar el agua de consumo humano en París se utiliza la filtración, ozonización, desinfección UV y cloración, la cual es muy útil para la erradicación del virus en superficies, afirmaron los responsables del proceso, quienes vigilan la pureza del agua con estudios las 24 horas y siete días a la semana y recuerdan a los usuarios que las aguas de la ciudad de París son de las mejor evaluadas en el mundo.

El agua potable y de consumo humano, como la que se utiliza para lavarse las manos, hasta el momento no ha registrado en algún país rastros de coronavirus, pues pasa por procesos de cloración que, como indica Eau de Paris, ayudan a la erradicación del virus SARS-COV-2, indican los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por otro lado los propios CDC ha recomendado a quienes manipulan o tienen contacto con agua de desecho y no aprobada para uso humano, que utilicen protecciones, aunque no hay medidas extraordinarias a los equipos de protección que hasta antes de la pandemia se empleaban.