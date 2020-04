Duda Bonilla de cifras federales de casos con COVID-19

Con respecto a las declaraciones del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla en las que cuestiona las cifras de fallecimientos por COVID-19 que han sido dadas a conocer por la Secretaría de Salud, el subsecretario Hugo López– Gatell Ramírez enfatizó en que todos los mandatarios estatales merecen su respeto, pero destacó que las cifras que se informan en la conferencia nocturna están basadas en lo que reporta cada entidad federativa.

"Lo que digo respecto a los 32 gobernadores, es que merecen todo nuestro respeto, son la autoridad sanitaria de cada estado, la Ley general de Salud contempla la concurrencia entre federación y estados, ambos somos partícipes del cuidado de salud que vive la población en cada rincón del país, qué le toca a cada quien, las condiciones en que opera la vigilancia epidemiológica, cada entidad ingresa los datos y la secretaría de Salud se encarga de extraer la información", puntualizó.

Horas antes, Bonilla Valdez cuestionó la información presentada por el subsecretario de Salud Federal Hugo López-Gatell, en relación a la movilidad y datos sobre contagios y mortalidad en Baja California, incluso dijo desconfiar y pensar que ese desfase informativo es con motivos mezquinos. "Yo todavía llegué a pensar que había un tema personal… que no estaba al tanto de toda la información, pero ya es consistente, ya es mucha información que yo considero está desviada, el problema que tengo es que soy muy mal pensado y pienso que hay una razón mezquina en todo eso", dijo durante su transmisión en vivo de este viernes. Bonilla hizo referencia a las estadísticas de casos confirmados y defunciones por COVID-19 en la entidad, lo que, dijo, pone en duda las acciones preventivas implementadas y los resultados reales obtenidos.

Precisó que hasta este viernes la Secretaría de Salud en Baja California se reportó 72 muertes por el virus y 562 contagios, cuya información tiene un desfase de hasta siete días con las cifras que presenta el gobierno federal ya que ellos se basan en reportes con hasta una semana de retraso. Bonilla Valdez presentó a un equipo técnico y especialista en sistemas y redes sociales, que analizaron las cifras dadas por el Gobierno federal y expusieron un reporte completo y detallado sobre las estadísticas de movilidad del COVID-19 en Baja California. Su estudio consistió en revisar las "fuentes" en los que se apoya la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para aseverar que Baja California es uno de los estados donde menos se ha reducido la movilidad; encontraron errores sustanciales porque se basaron en registros preferentemente de usuarios de Apple comparados con los de Android o Huawei.

En la conferencia de este jueves, igualmente López-Gatell contestó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sobre acusación de insumos de baja calidad, y anterior a eso, el subsecretario mandó saludos al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al responder a preguntas de la prensa sobre señalamientos del gobernador.

Sobre las agresiones a personal de salud que atiende a pacientes con el nuevo coronavirus, el subsecretario de salud, invitó a todas las personas que sean agredidas, trabajen o no en un hospital a denunciar ante un Ministerio Público. "Hemos expresado repetidamente nuestra indignación y nuestra preocupación por esta conducta, como hemos dicho es desventajoso para quien sufre la agresión, pero además puede ser un delito, entonces deben denunciar, en el Ministerio Público, cualquier persona que sufra agresión por parte de otra, sea o no trabajador de la salud tiene derecho de acudir a un MP y a éste le tocará hacer la averiguación previa y con base en ella deslindar responsabilidades", dijo.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud también aprovechó para llamar a todos los mexicanos a quedarse en casa, pidió no bajar la guardia ante COVID-19 y continuar con las medidas de mitigación a fin de evitar una propagación acelerada del virus. "Es posible que haya personas que aún no tienen la percepción de un problema de salud, no conocen a nadie que tenga covid, pero queremos seguir enfatizando que todos tenemos la posibilidad de tener la infección, si esto ocurre en alguien que no tiene enfermedades crónicas, es menor de 60 años, no tiene obesidad o es mujer embarazada, lo más probable es que tenga una enfermedad que dure de 10 a 14 días y no tenga mayor consecuencia, pero sí estos factores de riesgo, la enfermedad que le sorprenda podría llevar a un desenlace muy desafortunado". El funcionario resaltó que una de las razones por las que en Europa se aceleró el número de contagios se debió a que se consideró que era una enfermedad que podía controlarse y circularon en la vía pública por mucho tiempo, cuando intentaron reducir la movilidad, ya era muy tarde.

"No es deseable la situación que se vive, pero si no hacemos las medidas de mitigación que se resumen en quédate en casa, aumentarán los contagios y eso afectará a todos. Pedimos que sean conscientes de esto, entre más rápido nos mantengamos en casa, estemos sin reunirnos con otras personas, vamos a poder salir de este problema, si no tendremos una epidemia intensa, difícil de controlar no solo en la salud, sino en la vida de todos los días incluyendo la económica".