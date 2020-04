Denuncian falta de insumos médicos en Matamoros

Trabajadores de la Clínica del IMSS Bienestar, denuncian carencias de la institución en relación al equipo de protección para el personal por la contingencia del COVID-19, lo que los pone en riesgo latente de contagio.

Como es del conocimiento, en este municipio son ya nueve los casos confirmados de COVID-19, por parte de la Secretaría de Salud en el Estado, lo que indica que son datos oficiales y el problema parece ir en aumento.

Ante toda esa situación, los trabajadores y trabajadoras de los hospitales son los más vulnerables y es por ello que deberían contar con las medidas de protección adecuadas.

Indicaron los inconformes -quienes solicitaron el anominato por temor a represalias- que los cubrebocas que les proporcionan para un turno de 8 horas, son de los más sencillos, cuando deberían contar con los especiales para los trabajadores, conocidos como N-95, que los protegen más.

En ese hospital falleció una mujer la madrugada del sábado pasado y otro problema es que el área COVID no está bien delimitada, sólo por una cortina que no protege, cuando debería ser todo un área o piso completo, como sucede en otros hospitales.

Varios empleados de esa institución han tenido que comprar de su sueldo el equipo de protección, pues el IMSS Bienestar no se los proporciona, aseguran los quejosos.

"Sabemos que corremos riesgos como trabajadores de un hospital, pero la institución debe proporcionarnos el equipo adecuado para protegernos, pues también somos padres y madres de familia y tenemos que proteger nuestros hijos y parejas", mencionó uno de los quejosos.

La compra de insumos también ha mermado su economía, debido a que los precios se siguen elevando, antes un cubrebocas N95 les contaba 30 pesos y ahora hasta 300 pesos cada unidad.

Añadieron por último tener conocimiento que la institución recibió 20 equipos de protección, pero nadie sabe todavía a quién se los entregaron, porque ellos no han recibido nada todavía.

Habitantes de esta ciudad, denuncian que ante la pasividad de las autoridades municipales, los vendedores de comida en la calle siguen funcionando sin ninguna de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, ante la contingencia del coronavirus.

En el día, hay vendedores de barbacoa, lonches o antojitos en la zona centro, donde se congregan varias personas sin respetar la sana distancia, sin cubrebocas y platicando como si nada sucediera.

"Dicen las autoridades que la Policía Municipal recorre la ciudad y pide a la gente retirarse a su casa por medio de altavoz, pero eso no es cierto, yo no he visto nada de eso", expone uno de los quejosos.

La noche de viernes, sábado y domingo, un vendedor de comida se instala en la esquina de Donato Guerra y calle Lerdo, en la colonia Eulalio Gutiérrez y el lugar se llena de gente sin ninguna protección, lo que resulta un riesgo para todos, pero las autoridades no hacen nada al respecto.

Además, son varios los comerciantes que venden hamburguesas en la calle, en distintos puntos de la ciudad y es la misma situación; ningún control por parte de los vendedores, de los clientes y mucho menos de las autoridades de Salud Municipal.

Ante lo anterior, los matamorenses solicitan al presidente municipal, Horacio Piña, que como médico que es, debe estar consciente de la situación de riesgo que corren y mostrar una actitud más activa, toda vez que ya hay al menos 9 casos de coronavirus en este municipio y una persona fallecida.