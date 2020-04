Alimentos que no deben cocinarse en microondas

Al calentarse en el microondas, una presión interna se libera en el huevo y genera que explote.

Al descongelar la carne en el microondas se pierden muchos nutrientes.

El microondas se ha convertido en un electrodoméstico indispensable en los hogares de la actualidad, pues nos facilita la manera de calentar nuestros alimentos, incluso podemos hacer una que otra receta fácil en él. Aunque hay que tener cuidado, pues ciertos alimentos no se deben de calentar en este horno, revisa cuáles son.

Hace algún tiempo algunos videos se viralizaron en YouTube, pues cientos de usuarios comenzaron a experimentar poniendo un huevo en el microondas que posteriormente explotaba. Esto debido a que cuando el huevo se cocina, las proteínas de la yema comienzan a agruparse formando pequeñas "bolsas de agua" en el proceso, al calentarse en el microondas superan los 100° C y generan una presión interna que se libera al partirlo por la mitad, lo que genera que explote.

Un método común para descongelar la carne es meterla unos segundos, quizá minutos en el microondas, pero al hacerlo la carne estará perdiendo la mayoría de sus nutrientes, en especial la vitamina B12. De igual manera es poco recomendable cocer estas proteínas en este electrodoméstico pues puede que su cocción sea incompleta y algunas bacterias pueden sobrevivir.

Una de las principales razones para no calentar la leche en el microondas es que al hacerlo pierde una gran parte de la vitamina C que contiene. Tampoco se recomienda calentar el biberón de los infantes en el micro pues puede alcanzar temperaturas muy elevadas para el bebé sin darnos cuenta, pues la leche no se calienta de manera uniforme.

Este cereal contiene algunas esporas de bacterias que pueden provocar oxidación, pues las ondas del microondas causan que los gramos pierdan todos sus nutrientes, lo que ocasiona que las bacterias que contienen se proliferen. Estas bacterias pueden causar intoxicación, vómito o diarrea.

Introducir esta deliciosa fruta al microondas eliminará todo el contenido proteínico de ésta, así mismo hará que pierda todo su contenido en vitamina C. por lo cual se recomienda no calentarla en el horno.

