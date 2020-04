Michael Jordan recuerda sus últimos días con Chicago Bulls

A días de que se estrene la serie documental "The Last Dance", el protagonista, Michael Jordan, contó cómo dio sus últimos pasos como jugador de los Bulls de Chicago.

En entrevista con "Good Morning America", el exbasquetbolista declaró que vivió la temporada 1997-1998 con la certeza de que sería su última con el equipo de la 'ciudad de los vientos', debido, sobre todo, a que no continuaría sin Phil Jackson, entrenador con el que ganó seis anillos de campeón.

"Todo comenzó cuando Jerry Krauze (entonces gerente general de los Bulls) le dijo a Phil que podría terminar 82-0 y aun así nunca podría volver. Sabiendo eso, me comprometí con Phil; si él no iba a ser el entrenador, entonces, obviamente, yo no iba a jugar", relató el mítico "23".

"Su Majestad" señaló que, debido a lo anterior, aquel quinteto jugó "tratando de disfrutar ese año, conscientes de que todo estaba por terminar", y lo culminaron con el título sobre el Jazz de Utah, gracias al tiro ganador de quien es considerado el jugador más influyente de la historia.

La serie, según Jordan, tomó su nombre de las palabras que Jackson le dijo a sus pupilos antes de comenzar la temporada: "Éste es el último baile".