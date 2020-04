Autobuses rojos no subirán a pasajeros sin tapabocas

Los autobuses de Transporte del Nazas, conocidos como "rojos", no subirán a sus unidades a pasajeros de La Laguna de Durango que no porten el cubrebocas, pues con un tripulante que no acate esta recomendación sanitaria, toda la unidad será devuelta en los filtros sanitarios que se instalaron en los puentes que unen a Gómez Palacio y Torreón.

El dirigente del Frente de Apoyo de Organización del Transporte, Félix Caldera Serrano, anunció que a partir de esta semana, pasajeros del transporte público en modalidad de autobús que no utilicen cubrebocas no podrán ingresar al vecino estado de Coahuila, sobre todo quienes se dirigen al municipio de Torreón. "Todo pasajero que no utilice el cubrebocas va a ser objeto de que todos los demás no pasajeros no puedan cruzar, ya sea de Torreón a Gómez o de Gómez a Torreón, es una medida que está imponiendo la autoridad", comentó. Ante esta medida, el dirigente enfatizó: "no vamos a subir al pasaje si no traen cubrebocas para evitar perjudicar a quien sí va en el autobús del cubrebocas". Mencionó que en las unidades del transporte público se han comenzado a colocar letreros para informar a los usuarios sobre atender dicha recomendación sanitaria para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Cabe señalar que elementos de la Policía Civil Coahuila y de la Fiscalía General del Estado endurecieron las medidas de prevención de contagio viral, ordenando que camiones de la ruta Torreón-Gómez Palacio-Lerdo regresaran a Durango si sus unidades no se encontraban sanitizadas o si sus choferes o pasajeros no contaban con las medidas de precaución básica, entre ellas el uso del cubrebocas. Buscan evitar más casos Acciones preventivas. *La línea de Transportes del Nazas aglutina a los autobuses conocidos como 'rojos'. *Estos camiones son de los más concurridos por la ciudadanía que habita en La Laguna de Durango y que se dirige hacia el vecino municipio de Torreón. *Colocarán avisos al interior de sus unidades para exhortar a la ciudadanía sobre el uso obligatorio del cubrebocas.