Ssa aún no ve necesaria la Fase 3

A horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizara un informe a la nación sobre la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19, Jorge Alcocer, titular de Salud (Ssa), aseguró que, a pesar de que está cerca, aún no es necesario decretar mañana jueves la fase 3 de esta pandemia.

En breve reunión con medios tras salir de una reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la política de salud federal señaló que en esta reunión se dio el seguimiento del desarrollo de la pandemia del país, y adelantó que mañana jueves se reforzará el mensaje a la sociedad para que siga cumpliendo las medidas de sana distancia para evitar más contagios.

-"Secretario, ¿cuáles fueron los puntos que se abordaron en la reunión?"

-Vimos, como en toda la semana, el desarrollo de la pandemia, algunos puntos, no lo que ustedes esperan de que se anunciara algo diferente, pero sí va haber un mensaje para la población porque está colaborando muy bien y lo hemos constatado, por eso nos tardamos en varias ciudades haciendo un acopio de lo que está sucediendo.

"Se está cumpliendo, tenemos que fortalecerlo quedándonos en casa, y la perspectiva que se va a presentar es como siempre, real, clara"

-¿Podría decretarse la fase 3 mañana?

-No es necesario todavía, está pronto, no es que no queramos decir.

-"¿No están las condiciones todavía para decretarse la fase tres?

-No

Jorge Alcocer señaló que se hará el llamado para reforzar las medidas que han difundido las autoridades sanitarias de sana distancia, "porque hay ejemplo de los países que no lo han podido seguir han tenido una situación diferente".

A la reunión asistió también Zoé Robledo, director general del IMSS; Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM); así como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Tatiana Clouthier, diputada de Morena, entre otros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves en su conferencia de prensa matutina se dará un informe sobre la situación de esta pandemia, así como los pasos a seguir para las próximas semanas.