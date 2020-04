Cantantes internacionales se unirán en concierto en línea por COVID-19

Taylor Swift, Jennifer Lopez, J Balvin, Sam Smith, Celine Dion y Shawn Mendes son algunos de los artistas que se han sumado al macroconcierto solidario por el coronavirus que, bajo el lema "Un Mundo: Juntos en Casa" se celebrará este fin de semana con apoyo de la OMS.

Lady Gaga ha sido la encargada de coordinar este evento junto a la Organización Mundial de la Salud, que se emitirá en varias televisiones mundiales y en la mayoría de redes sociales, y en el que habrá lugar para la música latina de la mano de Becky G, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta, J Balvin y Maluma.

Los artistas participarán desde sus hogares en una jornada que pretende recaudar dinero para la crisis sanitaria actual, aunque la propia Gaga y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaron la semana pasada que ya han reunido 35 millones de dólares para la causa.

El evento comenzará este sábado y se dividirá en dos partes, con una emisión inicial de 6 horas en la que los artistas actuarán en las redes sociales y posteriormente un gran concierto de dos horas que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EUA y en la mayoría de plataformas de Internet mundiales. a partir de las 0:00 GMT.

Además, algunas cadenas europeas como la británica BBC han confirmado la retransmisión televisiva en la mañana del domingo.

"Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarde sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfrute del espectáculo", dijo Gaga durante la presentación de la iniciativa, que ha conseguido sumar a músicos de primer nivel en los últimos días.

Entre los artistas que participarán en la emisión televisada figuran Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, Elton John, J Balvin, John Legend y Kacey Musgraves.

Maluma, Lizzo, Paul McCartney y Stevie Wonder también actuarán.

Antes, en las 6 horas previas, el público tendrá la ocasión de ver a cantantes como Michael Bublé, The Killers, Kesha, Jessie J, Angèle y Christine and the Queens, además de los ya mencionados.

Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Yahoo y gigantes electrónicos como las estadounidenses Apple y Amazon o la asiática Alibaba emitirán el evento para todos los países.