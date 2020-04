Hospitales privados se suman a convenio

El Gobierno federal y la Asociación Nacional de Hospitales Privados acordaron un convenio de colaboración para que la red de hospitales privados del país ponga a disposición del sector Salud el 50 por ciento de sus camas y equipo para atender los distintos padecimientos de la población de instituciones de seguridad sociales pública o sin seguridad social, con el objetivo de que los hospitales públicos se enfoquen en la atención de pacientes de COVID-19.

Ante este pacto, el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, manifestó que dentro de los hospitales de La Laguna que ya se sumaron a esta estrategia de trabajo están el Sanatorio Español y el Hospital Ángeles, con quienes ya se tuvo una primera reunión.

Sin embargo, dijo desconocer qué tipo de padecimientos atenderán los hospitales privados que se vayan incorporando a este convenio en el estado.

El funcionario mencionó que aún no se cuenta con una definición clara, "no sabemos si son para pacientes con COVID-19, o para los que no son COVID-19, o para los dos, en eso estamos. En los próximos días podríamos tenerlo definido", resaltó.

Asimismo, dentro de las acciones que se desarrollan en conjunto con los diferentes hospitales públicos, Bernal indicó que se convocó a la parte médica de la región Lagunera, tanto de Durango como de Coahuila, a fin de unificar criterios sobre cómo tratar a los pacientes con COVID-19.

Precisó que el 47 por ciento de los contagios de este virus se están desarrollando entre los médicos y enfermeras, por lo que, resaltó, es importante poder controlar esta situación.

El secretario de Salud declaró que lo principal es proteger al personal médico, lo cual es una instrucción del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que se está haciendo un análisis donde se está observando que las áreas de atención de los hospitales sean las adecuadas, con cuánto personal cuentan, si se tienen los insumos suficientes, cuántas camas y equipo médico hay, y con ellotener un diagnóstico preciso y sobre esa base hacer solicitudes a la Federación.

"La idea es que en conjunto trabajemos para reforzar primero la seguridad del personal médico. La indicación del gobernador es que no nos quedemos solo con Coahuila, sino que trabajemos también con Durango, que conozcamos cuáles son los recursos con los que se cuenta. Es importante decir que esto es una guerra biológica en donde los soldados son las enfermeras y los médicos, tenemos que protegerlos, hay que cuidarlos", puntualizó.

Respaldan